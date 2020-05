Vtipné fotky zvířat jdou do boje o titul. Máte lepší? Soutěž stále běží

Soutěž o nejvtipnější fotografii divoce žijících zvířat zveřejnila vybrané příspěvky z těch, které soutěžící dosud zaslali do letošního ročníku. Cílem je opět pobavit se a zároveň pozitivním způsobem upozornit na to, že přírodu je potřeba chránit. Na vybrané snímky Comedy Wildlife Photography Awards 2020 se můžete podívat ve fotogalerii.

Vtipné snímky zvířat už šest let baví diváky po celém světě, soutěž Wildlife Photography Awards se stala velmi populární. Letos její pořadatelé v předstihu zveřejnili svůj výběr z doposud zaslaných snímků do ročníku 2020. A zároveň říkají: "Máte lepší záběr? Pošlete nám ho!"

Zakladatelé soutěže, fotografové divoké přírody Paul Jonyson-Hicks a Tom Sullam, prodloužili uzávěrku až do 30. června, takže je na zaslání příspěvků ještě měsíc a půl. Posláním celé akce je prostřednictvím humorných a pozitivních fotografií pomáhat ochraně přírody.

Vždy s vyhlášením nového ročníku zveřejňují pořadatelé Comedy Wildlife Photography Awards také doporučení, jak mohou lidé, kteří se na zábavné snímky dívají, sami přispět k ochraně životního prostředí. Navíc spolupracují s nadací Born Free Foundation, která se od roku 1984 zabývá ochranou zvířat po celém světě.

A jaké je letošní poselství organizátorů?

"Díky omezením, způsobeným pandemií koronaviru, se mohla naše planeta alespoň trochu nadechnout. Vidíme, jak se v souvislosti s tím vrací život do řek, oceánů, na souš i do vzduchu. Je důležité si to uvědomit, poučit se z toho a zajistit, abychom udělali všechno pro zachování naší úžasné planety, než bude příliš pozdě," upozorňují Tom Sullam a Paul Jonyson-Hicks.

Podle nich může pro záchranu planety udělat každý alespoň něco. "Je spousta možností, My jme z nich letos vybrali tři," říkají. Jaké?

1. Nakupujte zodpovědně

"Je to velmi jednoduché. Kupujte lokální sezonní produkty, pěstované a vyráběné pokud možno s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Vyhýbejte se produktům, které nelze recyklovat. Obchody se zlepšují a nabízejí alternativy (třeba k jednorázově použitelným plastům) - podporujme je v tom," uvádějí organizátoři soutěže.

2. Dejte si na okenní parapet květináče

"Myslete při tom na včely, všichni víme, jak jsou pro nás důležité. Představte si, jaké by to bylo, kdyby byl na každém okně truhlík s květinami. Byl by to absolutní zázrak, tak ho odstartujete," zní další návrh.

3. Staňte se influencerem

Tato rada se opakuje každý rok. "Nemusíte být žádným megaaktivistou, stačí jen pozitivně ovlivňovat okolí, jít příkladem přátelům a rodině. A mluvit o tom, co je důležité - v běžném životě i na sociálních sítích. Můžete se také zapojit do práce organizací, které chrání přírodu. Žádejte své lokální politiky, aby prosazovali ekologické zákony a opatření. Vy rozhodujete, komu dáte hlas, tak toho využijte! Společně můžeme dosáhnout potřebných změn," říkají Sullam a Jonyson-HIcks.

Comedy Wildlife Photography Awards lákají fotografy mimo jiné na ceny pro vítěze, mezi které patří například safari v keňské rezervaci Massai Mara, bezzrcadlovka Nikon Z6 nebo editační software Affinity Photo.