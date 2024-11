K čemu slouží dopamin a proč sníme? Otestujte své znalosti o kvalitním spánku

Bezplatný online kurz Vyspi se na to! poskytuje užitečné tipy a vědecky podložené rady pro kvalitní spánek od odborníků jako je Petr Ludwig, Kryštof Jarmar a Vojta Hlaváček z Brain We Are nebo Hynek Medřický. Dozvíte se například, jak správně seřídit své tělesné hodiny v podobě cirkadiánních rytmů, jaké doplňky stravy jsou pro zdravé spaní nejlepší nebo jak podpořit spánek u dětí.