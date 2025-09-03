Loď měnící panorama Prahy. Stavbu nejvyšší budovy Česka povolili díky příspěvku

Magazín

V srdci Nových Butovic má brzy vyrůst stavba, která změní panorama nejen celé čtvrti, ale i hlavního města. Mrakodrap Top Tower se stane nejvyšší budovou v České republice a odvážnou architektonickou dominantou.
Praha schválila nutnou změnu územního plánu a spolu s tím i dohodu o příspěvcích developera městu. Stavba se tak výrazně přiblížila ke zdárnému konci.
Top Tower nabídne 250 nájemních bytů, z nichž většina bude navržena v duchu colivingu - minimalistického bydlení se sdílenými kuchyněmi a obývacími prostory. Coliving staví na myšlence sounáležitosti a sdílení místo izolace. Obyvatelé budou mít k dispozici nejen kvalitní zázemí, ale i kulturní a zážitkové centrum, kanceláře, obchody, veřejně přístupnou střešní zahradu, a dokonce i nonstop podzemní parkoviště.
V srdci Nových Butovic má brzy vyrůst stavba, která změní panorama nejen celé čtvrti, ale i hlavního města. Mrakodrap Top Tower se stane nejvyšší budovou v Česku a odvážnou architektonickou dominantou. Praha schválila nutnou změnu územního plánu a spolu s tím i dohodu o příspěvcích. Stavba se tak výrazně přiblížila ke zdárnému konci. Finální slovo mají městští zastupitelé.

Za projektem stojí developerská společnost Trigema miliardáře Marcela Sourala, která do výstavby investuje nejen finance, ale i vizi propojení umění, bydlení a veřejného prostoru. Top Tower má ambici být víc než jen domem - má být symbolem nové městské identity.

Na první pohled zaujme nejen výškou, ale i svou neobvyklou podobou. O věž vysokou 125 metrů bude "opřen" vrak lodi, umělecké dílo Davida Černého a architekta Tomáše Císaře, který budovu zvýší až na 135 metrů.

Tento nápaditý prvek má být nejen uměleckým symbolem, ale i připomínkou odvahy měnit svět kolem sebe.

Top Tower nabídne 250 nájemních bytů, z nichž většina bude navržena v duchu colivingu - minimalistického bydlení se sdílenými kuchyněmi a obývacími prostory. Coliving staví na myšlence sounáležitosti a sdílení místo izolace. Obyvatelé budou mít k dispozici nejen kvalitní zázemí, ale i kulturní a zážitkové centrum, kanceláře, obchody, veřejně přístupnou střešní zahradu, a dokonce i nonstop podzemní parkoviště.

Co město získá?

Trigema se se stavbou nezavázala jen k výstavbě budovy, ale také k významné podpoře rozvoje okolí. Magistrátu a městské části Praha 13 přispěje celkem 75,7 milionu korun. Díky příspěvku bude možná revitalizace parkoviště a podchodu pod Bucharovou ulicí a stavba dvou výtahů na pěší zónu. Zároveň vznikne nový přechod pro chodce a veřejné prostranství před poliklinikou Lípa.

Součástí plánovacích smluv jsou však i další úpravy - například pěší průchod pod Seydlerovou ulicí a zásobovací průjezd pod Bucharovou.

Z kritiky ke kompromisu a symbolu

Projekt od počátku budil kontroverze. Opozice na Praze 13 i část místních obyvatel se ke stavbě dlouho stavěla odmítavě. Přesto už před pěti lety radnice podepsala s investorem memorandum a nyní městská rada změnu územního plánu schválila. Zásadním impulzem byla právě dohoda o kontribucích - ty se podle nové metodiky počítají na základě podlažní plochy a schvalují se pomocí plánovacích smluv, které zavedl nový stavební zákon.

Za posledních 20 let prošla lokalita Nových Butovic zásadní proměnou. Z okrajové části Prahy se stalo moderní a dynamické místo - a Top Tower má tuto proměnu korunovat. Unikátní projekt se má stát symbolem identity a vytvořit prostor, kde se bude prolínat každodenní život s kulturou, uměním a komunitou.

