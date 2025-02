Vdechuje život chladnému materiálu. "Holka z kovodílny" vyrábí sýkorky i monstery

Foto: archiv My little art

"Navrhuji a vyrábím všechno možné z kovu," píše na svém instagramovém účtu Holka z kovodílny Eva Průšová, která společně s manželem vede kovovýrobu. Mezi velkými zakázkami si ale najdou čas na malé kovové umění. Inspiraci hledá tvůrkyně v přírodě i na zahradě. Kov tak v jejím podání ožívá, třeba v podobě ptáčků nebo květin.

"Manžel měl ke kovu blízko už odmala, když chodil k dědovi do dílny. Já jsem se k tomu dostala až přes něj. Vždy mě bavilo tvoření a navrhování, a když jsem se po mateřské rozhodovala, co dál, napadlo nás spojit naše přednosti: manželovu práci s kovem a mé tvořivé nutkání," říká Eva Průšová.

Začali tedy vyrábět dekorativní háčky na klíče s různými nápaditými motivy, třeba s koprem, medvědy, liškou nebo pudlem. "U nás byl vždycky boj s hledáním klíčů," připouští designérka. Háčky měly úspěch a později do sortimentu přibyly držáky na ubrousky.

Stůl, na kterém je dekorace s ptáčkem, listem monstery nebo kytkami, zkrátka ožije a zaujme. Stejně svěže působí i zarážky na knihy. "Baví mě kovu vdechovat život, propojovat jeho chlad s veselými motivy, dělat ho hřejivým, krásným a zároveň funkčním. Od návrhu až po finální úpravu, do všech produktů vkládáme kus sebe," říká trojnásobná maminka, která se chce do podnikání po mateřské vrhnout ještě víc.

Jak samotné výrobky vznikají?

"Všechno navrhuji na počítači a výrobu má pak už na starosti manžel. Tvary se dělají pomocí laseru, takže se dá vyřezat už téměř cokoliv. Potom se to podle potřeby svařuje, ohýbá a brousí. Všechno se dělá u nás, máme i svoji lakovnu. Pak si výrobky zase převezmu a ještě do nich vypaluji své logo," říká tvůrkyně s tím, že vyřezat se dá prakticky cokoliv, i ty nejjemnější motivy.

Zdá se, že nápadům se meze nekladou. Velký úspěch u zákazníků mají "zápichy" do květináčů ve tvaru květin a ptáčků. Zejména kovoví opeřenci působí tak, že má člověk pocit, že za okny sleduje siluety opravdových sýkorek nebo vrabčáků. Některé dekorace jsou z kovu bez povrchové úpravy a časem krásně zreznou, čímž získají ještě zajímavější vzhled.

"Ptáčky máme doma všude. Všechno testuju," připouští Eva Průšová s tím, že ale dá i na přání zákaznic, a proto nedávno k dalšímu oblíbenému produktu - stojanu na náušnice v dílně přidali i praktický držák na puzetky. V neposlední řadě vyrábí pod značkou My little art i designová popisná čísla. Z chladného materiálu, jakým kov je, se dají vytvořit opravdu povedené kousky, když má člověk fantazii a ví, jak na to.