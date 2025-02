Přírodní barvířka kouzlí s květinami i avokádem. Nejlepší je ale "královna kuchyně"

Kdo někdy o Velikonocích nebarvil vajíčka cibulovými slupkami? Tím ale většinou povědomí o možnostech přírodního barvířství končí. Cibulí, kurkumou nebo třeba řepou lze přitom obarvit košili, ponožky a dokonce namalovat i obraz. Barvířka Monika Doležalová, původně grafička a ilustrátorka, zná mnoho způsobů, jak dát látkám pomocí přírody nový vzhled, na jedinečnost cibule přesto nedá dopustit.

"Moje původní povolání bylo sice tvůrčí, ale co se kreativity týče, byla jsem v něm spoutaná. Vysával mě čas u počítače, nedokázala jsem se zorientovat v digitálních vrstvách, bralo mi to spoustu soustředěné energie. Nepřipadala jsem si zkrátka dost přítomná," vypráví Monika, která se i díky stěhování do prostředí Rychlebských hor našla v přírodním barvířství.

Starodávné řemeslo ale začala studovat ještě před přesunem do chalupy se zahradou. "Ponořila jsem se do toho hodně intenzivně. Chtěla jsem všechno vědět a hned zkoušet," vzpomíná barvířka s tím, že informace o řemesle hledala na internetu, sociálních sítích a po knihovnách. V češtině našla jen dvě útlé brožurky, které byly přibližně 40 let staré.

Nejvíc informací tedy sbírala od Britky Rebeccy Desnosové a její knihy Grow Your Own Colour a Američanky Liz Spencerové, která má instagramový profil Dogwood Dyer. Monika tak objevila techniku ecoprintu, kresbu mořidly, způsoby využití barvicích lázní a různých mořicích technik.

Cibule, královna nejen kuchyně

Každý barvíř má podle Moniky to svoje - nějaký oblíbený materiál, se kterým pracuje. "Třeba Rebecca miluje avokáda, která barví dorůžova, a dlouho vyvíjela tu svoji signifikantní "echt" růžovou. Mně zase přijde skvělá cibule. Byla jsem překvapená, jak dobře na oblečení drží. Navíc se s ní dá vytvořit celá škála barev od žluté přes oranžovou, hnědou až po khaki zelenou a šedou," popisuje barvířka.

Ve svých barvířských počátcích sbírala různé materiály nebo využívala zbytky z kuchyně, zároveň ji ale začala lákat možnost vypěstovat si vlastní barvířské rostliny. "Moje barevná paleta se se zdrojem vlastních květů bohatě rozšířila. Vedle několika pokusů s barvicími lázněmi jsem většinu květů nasušila. Mohu tak do svých ecoprintových smotanců zabalit lisované květy a otiskem přenést jejich tvar," přibližuje.

Jak dlouho to vydrží?

Hlavní otázkou, se kterou se Monika často setkává, je trvanlivost a odolnost přírodně barvených látek. Například není dobré je vystavovat přímému slunci, ale to platí i pro látky napuštěné syntetickými barvami.

"Prát se musí šetrně, někdy i v ruce. Obecně třeba věci zbarvené do modra - vyjma indiga - tolik nevydrží a rychle vyblednou. Když se ale barví barvou, která obsahuje třísloviny, třeba cibulí nebo slupkami od vlašských ořechů, tak je stálost lepší a delší. Výrazně pomůže i využití tříslovin v mořicím postupu. Ten je v přírodním barvení zásadní," zdůrazňuje s tím, že když něco vybledne, tak se to dá nabarvit nebo přetisknout znovu. Daný kousek oblečení je podle ní pak svým způsobem proměnlivým dílem.

Své znalosti si barvířka nenechává pro sebe. Založila Studio Býlím, nabízí zdarma příručku, jak si doma vyrobit inkoust z cibule, nebo jak v přírodním barvení využít železitý roztok. Pořádá také kurzy pro děti i dospělé.

"Snažím se předávat i informaci, že rostliny, s nimiž chceme barvit, nemusí být z panenské přírody. Přírodnímu barvení se může věnovat i člověk, který bydlí ve městě a jde do parku, kde najde břízu, dubovou kůru nebo třeba žaludy," uzavírá s tím, že do budoucna se chce s osvětou více zaměřit na lidi z měst, kteří nemají k přírodě tak blízko.