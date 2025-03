Sběračka nového druhu. Designérka tvoří udržitelné lampy z okvětních lístků i jehličí

Pomalu uvadající okvětní lístky, jehličí z vyhozených vánočních stromků, podzimní listí i pomerančová kůra - materiál, který by mnohé nechal chladnými. Designérka Michaela Doležalová ale pomocí těchto přírodnin vytváří papírové lampy a stínidla. Sama se považuje za sběračku nového druhu, která shromažďuje vyhozené nebo nechtěné květiny a tím propojuje cyklus přírody s procesem recyklace.

Práci Michaely Doležalové, která tvoří pod jménem Jasna, vystavuje do konce března pražská THE DESIGN Gallery. Na výstavě s názvem Floralis Temple, kterou kurátoruje Romana Drdová, designérka představuje nejnovější kolekci interiérového osvětlení.

"Lampa Floralis_V01 je vyrobená z rozemletého listí a květin. Následující řada bude z rozemletých citrusů. V předešlých kolekcích jsem používala květy sakury, barvínku nebo třeba pampelišky. Nově mám také kolekci s jehličím. Všechno vyrábím v limitované edici," říká Michaela Doležalová. Počet výrobků je jednoduše dán tím, kolik materiálu se jí podaří sesbírat.

Na výstavě je k vidění také její inovativní technologie 3D tištěných nástrojů pro zpracování ručně vyráběného papíru. "Vyvíjela jsem ji přibližně dva roky," říká designérka. Pomocí technologie vytváří papírové archy ve tvaru lampy už během jejich výroby, což z procesu odstraňuje potřebu následného laserování a ražení. Papír už obsahuje tenčí linky pro ohýbání a otvory.

"Tvořím beze zbytku. Využiju všechnu buničinu, kterou připravím. Vše je navíc donekonečna recyklovatelné. Lampy jsou kompostovatelné, snad až na gumičku," dodává tvůrkyně. Samotný papír vzniká tak, že si designérka nasbírá například květiny nebo listí, které smíchá s konopnou koudelí, což je také přírodní materiál, díky němuž se všechny složky propojí. Květy mohou sloužit jako dekor a listí nebo šlupky jako vstupní materiál pro výrobu papíru.

Od skla k papíru

Než se ale Michaela Doležalová dostala k papíru, chvíli to trvalo. Na UMPRUM studovala sklo u Ronyho Plesla a ve druhém ročníku začala dělat světelné objekty, tehdy ještě ze skla. Později si ale k jejich tvorbě oblíbila právě papír.

"Teď je ze mě sběračka. Sedí mi to víc. Kdybych zůstala u skla, tak bych musela mít nebo si pronajímat huť, bylo by to komplikovanější. Teď si materiál sbírám pod vlivem sezónnosti a lokálnosti," říká designérka, která je z tvůrčí rodiny. O její sestře, která má Studio Býlím a věnuje se přírodnímu barvířství, vyšel článek nedávno.

Se sběrem Michaele občas pomáhá i její babička, která má zahradu v Brdech.

Babiččin přínos designérka připomíná pomocí fotek, jež se na výstavě promítají. Proces tvorby si návštěvníci mohou přiblížit také díky videu, které je nově k vidění i na jejím instagramovém profilu.

Michaela Doležalová se zkrátka nechává inspirovat přírodou a místy, kde květiny ztrácejí svou původní hodnotu - ať už v květinářstvích, na hřbitovech nebo mezi zbytky po sezonních událostech, jako jsou vánoční stromky. Papír v jejím podání není pouze materiálem, ale také nositelem příběhu a symbolem tvůrčího přístupu k recyklaci a udržitelnosti.