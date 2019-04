Snídaně je základ, tvrdí vědci. Bez jídla po ránu roste riziko srdečních chorob

Lidé, kteří si ráno odpírají snídani, mohou podle nově publikované studie čelit většímu riziku kardiovaskulárních chorob. Na překvapivé spojení přišli výzkumníci z USA, kteří pracovali se vzorkem více než šesti tisíc dospělých Američanů.

Na možné spojení mezi vynecháváním snídaně a úmrtím v důsledku onemocnění srdce a cév upozornil výzkumný článek vydaný v americkém odborném časopise Journal of the American College of Cardiology.

Do výzkumu se zapojilo 6500 dospělých Američanů ve věku od 40 do 75 let s různým pohlavím, rasou, socioekonomickým postavením, stravovacími návyky, životním stylem a indexem tělesné hmotnosti.

"Nezávisle na uvedených proměnných se ukázalo, že účastníci, kteří nikdy nesnídají, měli oproti těm, kteří snídají vždycky, o 87 procent větší pravděpodobnost, že zemřou na kardiovaskulární chorobu," uvedl pro americkou televizní stanici CNN profesor epidemiologie na univerzitě v Iowě Wei Bao.

"O snídani se mnohdy mluví jako o nejdůležitějším jídle dne a náš článek to skutečně dokazuje. Odborníci mezi rizikové faktory poukazující na poruchy srdce a cév nejčastěji řadí cukrovku, vysoký krevní tlak a poruchy metabolismu tuků. Nám se podařilo potvrdit, že vynechávání snídaně má spojitost se všemi těmito faktory," dodal Bao.

Členové jeho týmu nejprve mezi lety 1998 a 2004 v dotaznících zjišťovali, jak často si respondenti dávají snídani. V roce 2011 se pak zajímali o to, jak se zdravotní stav dotazovaných mezitím proměnil.

Vědci přiznávají, že platnost získaných výsledků může omezovat skutečnost, že se zkoumaných neptali, jaké pokrmy a nápoje konkrétně snídají, a v roce 2011 se nezajímali, zda se jejich stravovací zvyklosti za uplynulou dobu nějak neproměnily.

Tým výzkumníků zdůrazňuje, že zanedbávání snídaně riziko předčasné smrti pouze zvyšuje a rozhodně ho samo o sobě nezpůsobuje.

Kardiovaskulární onemocnění, zejména srdeční vady a mrtvice, patří ve světě mezi nejčastější příčiny smrti. Podle Světové zdravotnické organizace přišlo v roce 2016 v jejich důsledku o život 15,2 milionu lidí.

