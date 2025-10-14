Magazín

Ležel pod stromem a pojídal jablka. Los Emil pak prohnal policisty a vydal se k lesu

před 21 minutami
Los Emil, který v létě putoval po několika zemích a teď se pohybuje na Šumavě u hranic Česka a Německa, přišel v pondělí dopoledne na jednu zahradu ve vesnici u Nýrska na Klatovsku, kde pojídal jablka. Všimla si ho sousedka a obrátila se na policii.
Emil se teď objevil ve vesnici u Nýrska.
Emil se teď objevil ve vesnici u Nýrska. | Foto: heute.at

Emilův pohyb nebyl od 1. října monitorován, protože se mu vybila baterie v GPS lokátoru. Teď se tedy ví, že je u Nýrska. 

"Přijali jsme oznámení od paní z Klatovska, která ve vsi na zahradě svých sousedů viděla losa Emila. Ten se nemohl dostat z pozemku ven," uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová. Paní od vedle neměla na sousedy žádný kontakt, a tak požádala o pomoc policii.

"Kolegové se tedy spojili s majitelkou chaty, která souhlasila s tím, aby naše hlídka vstoupila na její pozemek a losovi pomohla," řekla Burešová. Když na zahradu přijeli policisté z Nýrska, los ležel pod jabloní a pojídal jablka. "Na hlídku zpočátku vůbec nereagoval, ale když se zvedl a policisty zaregistroval, začal se už chovat jako divoké zvíře a kolegy po zahradě trošku prohnal," uvedla Burešová. Policisté pak hlasitým tleskáním losa zahnali k plotu. Přeskočil ho a podle mluvčí se vydal zpět do lesů.

Mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák 1. října oznámil, že los už je kvůli vybité baterii lokátoru bez digitálního dohledu. Emil se letos přes Česko a Slovensko dostal do Rakouska, kde ušel přes 500 kilometrů. Nejprve směřoval na západ, ale stočil se na sever a snažil se dostat do ČR. Vzhledem k tomu, že hrozilo, že bude chtít překonat dálnici, tak jej ochránci koncem září uspali a převezli k lipenské přehradě. Vypustili jej v místech, kde žije největší populace losů na českém území. Podle odhadů, které plynou z monitoringu vědců, je to asi 15 zvířat.

Los evropský v místní části Zlína v Lužkovicích | Video: Martin Jakuba

Emil se následně vydal ke Stožci na Prachaticku a pokračoval stejným směrem na rozhraní Česka a Bavorska. "Podle jeho pohybu, který jsme mohli sledovat, se mu v této lokalitě zalíbilo," řekl před dvěma týdny Dvořák. Výskyt migrujícího losa nyní budou podle něj zaznamenávat už jen lidé, kteří ho spatří. Dodal, že ho lidé viděli například v německém Freyungu, kde se koupal ve vodní nádrži.

 
