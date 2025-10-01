Magazín

Los Emil zmizel z radaru. Nic se mu nestalo, příčina je technického rázu

před 1 hodinou
Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a nyní je na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru. "Předpoklad byl, že baterie vydrží měsíc. Ale to jen v případě, pokud budou ideální podmínky, což se nestalo," popsal mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.
Los Emil se přes Česko a Slovensko dostal do Rakouska, kde ušel přes 500 kilometrů. Ilustrační foto.
Los Emil se přes Česko a Slovensko dostal do Rakouska, kde ušel přes 500 kilometrů. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

"Od dnešního dne už je tedy los bez digitálního dohledu," doplnil Dvořák. Podle něj se los často pohyboval na území, které není pokryto signálem. V takové situaci GPS lokátor stále hledá polohu a rychleji se vybíjí.

Los Emil se přes Česko a Slovensko dostal do Rakouska, kde ušel přes 500 kilometrů. Nejprve směřoval na západ, ale stočil se na sever a snažil se dostat do Česka. Vzhledem k tomu, že hrozilo, že bude chtít překonat dálnici, jej ochránci na začátku minulého týdne uspali a převezli k lipenské přehradě. Vypustili jej v místech, kde žije největší populace losů na českém území. Podle odhadů, které plynou z monitoringu vědců, je to asi 15 zvířat.

Emil se následně vydal na severozápad ke Stožci na Prachaticku a pokračoval stejným směrem na rozhraní Česka a Bavorska. "Podle jeho pohybu, který jsme mohli sledovat, se mu v této lokalitě zalíbilo," řekl Dvořák. Výskyt migrujícího losa nyní budou zaznamenávat už jen lidé, kteří ho spatří. Dvořák uvedl, že ho lidé viděli například v německém Freyungu, kde se koupal ve vodní nádrži.

Video: Los evropský Emil v místní části Zlína v Lužkovicích

Los evropský v místní části Zlína v Lužkovicích | Video: Martin Jakuba
 
