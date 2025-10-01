Los Emil zmizel z radaru. Nic se mu nestalo, příčina je technického rázu

"Od dnešního dne už je tedy los bez digitálního dohledu," doplnil Dvořák. Podle něj se los často pohyboval na území, které není pokryto signálem. V takové situaci GPS lokátor stále hledá polohu a rychleji se vybíjí.
Los Emil se přes Česko a Slovensko dostal do Rakouska, kde ušel přes 500 kilometrů. Nejprve směřoval na západ, ale stočil se na sever a snažil se dostat do Česka. Vzhledem k tomu, že hrozilo, že bude chtít překonat dálnici, jej ochránci na začátku minulého týdne uspali a převezli k lipenské přehradě. Vypustili jej v místech, kde žije největší populace losů na českém území. Podle odhadů, které plynou z monitoringu vědců, je to asi 15 zvířat.
Emil se následně vydal na severozápad ke Stožci na Prachaticku a pokračoval stejným směrem na rozhraní Česka a Bavorska. "Podle jeho pohybu, který jsme mohli sledovat, se mu v této lokalitě zalíbilo," řekl Dvořák. Výskyt migrujícího losa nyní budou zaznamenávat už jen lidé, kteří ho spatří. Dvořák uvedl, že ho lidé viděli například v německém Freyungu, kde se koupal ve vodní nádrži.