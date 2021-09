Britové se s koncem koronavirových restrikcí zbavují psů. Útulky se obávají krize

V Británii v posledních týdnech o více než třetinu přibylo lidí, kteří zvažují, že dají svého psa do útulku. Podle charitativní organizace The Dogs Trust nejčastěji uvádějí, že je to kvůli změnám souvisejícím s koncem koronavirových restrikcí, informovala stanice BBC.

Prodeje psů ve Spojeném království značně rostly během pandemie, kdy byla většina lidí nucena trávit čas doma. Cena štěňat se v době covidové uzávěry více než zdvojnásobila, v průměru stálo jedno téměř 1900 liber (56 366 korun). Související Místo léků na uklidnění návštěva muzea. Lékaři v Bruselu léčí stres z covidu uměním Od 19. července, kdy v Anglii skončila většina restrikcí, o 35 procent vzrostl počet majitelů psů, kteří se svých mazlíčků chtějí zbavit. Stránka "Odevzdej svého psa" na webu organizace The Dogs Trust v červenci zaregistrovala nárůst návštěvnosti o 180 procent oproti únoru. "Po rozmachu pořizování domácích mazlíčků během pandemie, kdy se miliony z nás těšily ze psí společnosti, nás dnešní čísla bohužel nepřekvapila," řekl ředitel této největší britské charitativní organizace Owen Sharp. Předpokládaný nárůst počtu odevzdaných psů označila organizace za "hrozící krizi". Na začátku letošního roku sdružení výrobců krmiv pro domácí zvířata uvedlo, že od začátku pandemie si v Británii pořídilo domácího mazlíčka 3,2 milionu domácností, přičemž hlavními hybateli tohoto trendu byli mladí lidé. V současné době je podle sdružení v Británii asi 34 milionů zvířat v domácnosti včetně 12 milionů psů. Video: Pes narušil živé vysílání. U předpovědi počasí si přiběhl pro pamlsky, z videa je hit 0:59 Desetiletý Storm se rozhodl svého páníčka podpořit při televizní předpovědi počasí. | Video: Global News