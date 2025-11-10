Magazín

Jedinečná lesní chata na prodej. Ale pozor: jeden týden v roce tu nesmíte bydlet

Na první pohled jde o návrat do starých časů - dokud si nevšimnete routeru a antény na střeše. I v srdci lesa tak zůstanete online - pokud chcete.
Uprostřed starého lesa stojí chata, která své návštěvníky dokáže okamžitě přenést do jiného světa. Srubová stavba postavená roku 1926 se ukrývá daleko od hluku měst, a přesto jen kousek od civilizace. A nyní čeká na svého majitele, který v ní však nebude moct strávit celý rok.
Jedinečná off-grid lesní chata ve vesničce Whittle Dene Woods, kam se dostanete pouze po úzké stezce vinoucí se mezi stromy, nyní nabízí za 125 tisíc liber, tedy zhruba za tři a půl milionu korun. Kdo ji získá, ten se stane součástí malé komunity deseti podobných domků, rozesetých po 43 akrech lesa.
Uvnitř chaty zvané Stanholme najdete dvě ložnice, malou kuchyň, koupelnu s vanou a útulný obývací prostor s kamny na dřevo. Elektřinu zajišťují čtyři solární panely a záložní generátor, voda teče z místního vodovodu - a ohřívají ji plynové kotle. O zbytek se postará drenážní systém.
Místo plné dobrot 

Na pozemku o třech zahradních plochách rostou ovocné stromy a keře malin, jahod i ostružin, které lemují kamenné cestičky. V domku za chatou pak lze pěstovat zeleninu a bylinky. K posezení láká dřevěná terasa a ohniště, nechybí ani kompostovací toaleta a kůlna na nářadí.

Společná komunita obyvatel má navíc k dispozici malou "minichatu" s jednou ložnicí, kterou sdílejí mezi sebou - třeba když přijedou přátelé nebo rodina.

Les plný legend

Les Whittle Dene, kde se objekt nachází, je opředený legendami. Říká se, že tu v noci tančí víly a že po lese stále bloudí duch zločince Long Lonkina, který zde podle pověstí hledá vykoupení.

Při procházce po tomto území narazíte na zříceninu vodního mlýna z 19. století, vrby, olše a pryskyřníky, a z vody občas vyplave čolek. Nad hlavou vám pak zakrouží káně a za soumraku se mezi stromy mihnou srnci. A na jaře les rozkvétá do modra. Příroda a historie tak dýchá ze všech koutů.

Život mimo síť - a mimo čas

Stanholme je určena pro ty, kdo chtějí žít jednodušeji, udržitelně a blízko přírodě. Roční nájemní licence stojí 600 liber a obnova probíhá nepřetržitě už sto let. Momentálně se dokonce jedná o prodloužení pronájmu na 20 let, což je v této lokalitě nevídané.

Ačkoliv je chata odříznutá od běžné infrastruktury, nabízí vše, co k životu potřebujete - jen s minimálními výdaji. A bonus navíc? Neplatí se zde daň z nemovitosti.

A pak je tu to jedno pravidlo…

Chata má ale své malé tajemství. Každý rok, od 25. prosince do 1. ledna, ji musí její obyvatelé opustit. Proč? Jde o podmínku, kterou stanoví licence - chaty totiž mohou být obývány pouze 51 týdnů v roce.

Je to zvláštní tradice, která trvá už celé století. Sedm dní, kdy se les ztiší a všechny chaty osiří. A pak, po Novém roce, se znovu rozsvítí světla solárních lamp, ozvou se kamna a chatová osada znovu ožije.

Stanholme nabízí jiný způsob života. Kdo se sem nastěhuje, musí milovat ticho, les a pomalý rytmus přírody. A také přijmout myšlenku, že některé věci si prostě nelze zcela přivlastnit - ani dům či les, který ho obklopuje. Protože podle zdejších obyvatel ve Whittle Dene patříte vy přírodě stejně, jako ona patří vám.

Zdroj: Profimedia, Right Move

VIDEO: Noc ve stanu dražší než hotel? Lidé si rádi připlatí, je to i nenažranost, říká Kotík (03. 04. 2021)

Dříve jsme jezdili hlavně za místem, ale teď už chceme od ubytování něco víc, míní zakladatel platformy Amazing Places Petr Kotík. | Video: Martin Veselovský
