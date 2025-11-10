Jedinečná lesní chata na prodej. Ale pozor: jeden týden v roce tu nesmíte bydlet

Jedinečná off-grid lesní chata ve vesničce Whittle Dene Woods, kam se dostanete pouze po úzké stezce vinoucí se mezi stromy, je nyní na prodej za 125 tisíc liber, tedy zhruba za tři a půl milionu korun.
Kdo ji získá, ten se stane součástí malé komunity deseti podobných domků, rozesetých po 43 akrech lesa.
Uvnitř chaty zvané Stanholme najdete dvě ložnice, malou kuchyň, koupelnu s vanou a útulný obývací prostor s kamny na dřevo. Elektřinu zajišťují čtyři solární panely a záložní generátor, voda teče z místního vodovodu - a ohřívají ji plynové kotle. O zbytek se postará drenážní systém.
Na první pohled jde o návrat do starých časů - dokud si nevšimnete routeru a antény na střeše. I v srdci lesa tak zůstanete online. Pokud budete chtít.
Místo plné dobrot
Na pozemku o třech zahradních plochách rostou ovocné stromy a keře malin, jahod i ostružin, které lemují kamenné cestičky. V domku za chatou pak lze pěstovat zeleninu a bylinky. K posezení láká dřevěná terasa a ohniště, nechybí ani kompostovací toaleta a kůlna na nářadí.
Společná komunita obyvatel má navíc k dispozici malou "minichatu" s jednou ložnicí, kterou sdílejí mezi sebou - třeba když přijedou přátelé nebo rodina.
Les plný legend
Les Whittle Dene, kde se objekt nachází, je opředený legendami. Říká se, že tu v noci tančí víly a že po lese stále bloudí duch zločince Long Lonkina, který zde podle pověstí hledá vykoupení.
Při procházce po tomto území narazíte na zříceninu vodního mlýna z 19. století, vrby, olše a pryskyřníky, a z vody občas vyplave čolek. Nad hlavou vám pak zakrouží káně a za soumraku se mezi stromy mihnou srnci. A na jaře les rozkvétá do modra. Příroda a historie tak dýchá ze všech koutů.
Život mimo síť - a mimo čas
Stanholme je určena pro ty, kdo chtějí žít jednodušeji, udržitelně a blízko přírodě. Roční nájemní licence stojí 600 liber a obnova probíhá nepřetržitě už sto let. Momentálně se dokonce jedná o prodloužení pronájmu na 20 let, což je v této lokalitě nevídané.
Ačkoliv je chata odříznutá od běžné infrastruktury, nabízí vše, co k životu potřebujete - jen s minimálními výdaji. A bonus navíc? Neplatí se zde daň z nemovitosti.
A pak je tu to jedno pravidlo…
Chata má ale své malé tajemství. Každý rok, od 25. prosince do 1. ledna, ji musí její obyvatelé opustit. Proč? Jde o podmínku, kterou stanoví licence - chaty totiž mohou být obývány pouze 51 týdnů v roce.
Je to zvláštní tradice, která trvá už celé století. Sedm dní, kdy se les ztiší a všechny chaty osiří. A pak, po Novém roce, se znovu rozsvítí světla solárních lamp, ozvou se kamna a chatová osada znovu ožije.
Stanholme nabízí jiný způsob života. Kdo se sem nastěhuje, musí milovat ticho, les a pomalý rytmus přírody. A také přijmout myšlenku, že některé věci si prostě nelze zcela přivlastnit - ani dům či les, který ho obklopuje. Protože podle zdejších obyvatel ve Whittle Dene patříte vy přírodě stejně, jako ona patří vám.
