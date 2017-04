Video: Xindl X má komiksový klip plný svých bývalých holek

před 28 minutami

Xindl X má nový klip

"Míval jsem holku ze Zlína, i ona mi to za zlý má," zpívá Ondřej Ládek alias Xindl X v písničce Mýval z aktuální desky Kvadratura záchranného kruhu. A není jediná - v dobrém se Xindl nerozloučil ani s dívkou z Plzně či Kladna. K těmto vzpomínkám teď výtvarník Ondřej Pfeiffer vytvořil klip v komiksovém duchu. „K Mývalovi mám hodně srdeční vztah. Hrával jsem ho už před osmi lety na melodii americké lidové písně se stejným tématem. Během let se pak nashromáždilo hodně slok o hodně městech a pak mě jednoho dne napadla i úplně nová melodie. Je to písnička, co mě na koncertech udržuje ve střehu, protože se pokaždé snažím město, kde zrovna hrajeme do ní zakomponovat,” vysvětluje Xindl X.

