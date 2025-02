Blíží se Velký knižní čtvrtek, vyjdou knihy Jakuba Szántó nebo Pavly Horákové

Tucet novinek českých i zahraničních autorů vyjde 20. března na jarní Velký knižní čtvrtek. V nabídce 26. ročníku jarní prodejní akce společnosti Kosmas budou novinky držitelky Magnesie Litery Pavly Horákové, britského spisovatele Davida Nichollse nebo televizního reportéra Jakuba Szántó, oznámili tento čtvrtek pořadatelé.

S některými tvůrci se čtenáři budou moci setkat i osobně. "Veřejné setkání a debata s vybranými autorkami a autory se uskuteční 20. března v Knihovně Václava Havla v Praze," říká obchodní ředitel Kosmasu Ctirad Fuchs.

Ke čtenářům se dostane například autorizovaný životopis papeže Františka nazvaný Život - Moje cesta dějinami. Papež v něm vlastními slovy poprvé vypráví příběh svého života na pozadí dějinných milníků.

Novinka prozaičky Pavly Horákové nazvaná Okno na západ je zasazená do Československa 80. let minulého století a pojednává o takzvaných Husákových dětech. Hrdinové knihy David a Marta spolu chodí do třídy a ze všeho nejvíc touží po západním spotřebním zboží.

David Nicholls v knize Jste tady nabízí milostný příběh na pozadí jedné pouti ze západního pobřeží Anglie na to východní. Dva rozvedení lidé ve středním věku, co se neznají, se připojí ke skupině přátel, kteří chtějí podniknout pěší túru do romantické Jezerní oblasti.

Úlohou disidentů po sametové revoluci se zabývají autoři sborníku esejů Disidenti u moci: Česká cesta ke svobodě a demokracii. Sestavil jej historik Petr Hlaváček, přispěli například Petr Pithart, Zdeněk Jičínský, Jan Ruml, Petruška Šustrová, Dominik Duka, Michael Žantovský nebo Martin Palouš.

Reportér Jakub Szántó z České televize se v knize Mezi mlýnskými kameny: Gaza a její příběh zaměří na historii a současnost válkou zmítaného regionu. "V přímořské oblasti rozlohou menší než Praha odhaluje kořeny pestré kulturní směsi, která tu mezi mlýnskými kameny prastarých civilizací, novějších říší i nejnovějších dějin za poslední milénia vznikla," uvádí anotace.

Německý profesor a publicista Harald Jähner v knize Čas vlků: Německo a Němci 1945-1955 líčí příběh drsné poválečné obnovy zničeného Německa. Dalibor Vácha se v životopisném románu Vlasta věnuje králi komiků Vlastovi Burianovi.

U příležitosti letošního 220. výročí narození Hanse Christiana Andersena vyjde kompletní tisícistránkové vydání jeho pohádek a příběhů, přeložené do češtiny přímo z dánštiny a doprovozené téměř sty původními rozměrnými ilustracemi Filipa Pošivače.

V nabídce knižního čtvrtku nebudou chybět ani severské krimi Kde se skrývá pravda od švédské autorky Anny Tell nebo irský thriller Hodná holka od Michelle Dunne. Příručka s názvem Dohodněme se od Jany H. Hoffstädter a Idy Želinské nabídne dětem i rodičům pozitivně laděný návod, jak zvládnout rozvod. Novinářka a popularizátorka vědy Lenka Vrtišková Nejezchlebová pak v novince určené dětem i dospělým Fuj, to je hnusný s ilustracemi Markéty Vydrové ukáže, že vedle koček či psů si zaslouží obdiv také "ošklivá" zvířátka.

Velký knižní čtvrtek se v Česku koná po vzoru akce Super Thursday, která v britských knihkupectvích symbolicky zahajuje období vánočních nákupů. Zdejší obdoba se poprvé uskutečnila v říjnu 2011. Zatím poslední Velký knižní čtvrtek loni nabídl 15 reprezentantů světové i domácí literatury.