Tajná císařská chodba do Kolosea zpřístupněna. Poprvé po téměř 2000 letech

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Návštěvníci světoznámého Kolosea budou mít poprvé po téměř dvou tisících letech možnost projít tajnou chodbou, která umožňovala římským císařům nepozorovaně vstoupit do starověkého amfiteátru. Tajná chodba známá jako Commodův průchod (Commodus Passage), pojmenovaná po římském císaři, který se stal ikonou díky filmu Ridleyho Scotta Gladiátor, se veřejnosti otevře letos 27. října, píše agentura AP.
Koloseum je největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven. Nachází se východně od Fora Romana.
Koloseum je největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven. Nachází se východně od Fora Romana. | Foto: Shutterstock

Archeologové z Archeologické oblasti Kolosea (Colosseum Archaeological Park) vysvětlili, že římští císaři používali chodbu k tomu, aby mohli bezpečně a nepozorovaně projít přímo do císařské lóže.

Tajná chodba je pojmenována po císaři Luciusovi Aureliusovi Commodovi, který vládl mezi lety 180 a 192 našeho letopočtu. Commodus byl známý svou vášní pro gladiátorské hry a z historických pramenů vyplývá, že když procházel tímto tunelem, někdo se ho neúspěšně pokusil zavraždit. Chodba byla objevena v 19. století.

U vchodu do chodby archeologové objevili zbytky dekorativních prvků znázorňujících výjevy z arény, včetně vyobrazení lovu kanců, zápasů s medvědy a akrobatických vystoupení. Archeologové poznamenali, že tato umělecká díla poskytovala vhodnou předehru k brutální zábavě, která čekala za nimi. Commodův průchod má tvar písmene S a pokračuje mimo areál Kolosea, ale dosud není jasné, kde končí.

"Návštěvníci si nyní mohou vyzkoušet, jaké to bylo být císařem vstupujícím do arény," řekla Barbara Nazzarová, architektka, která dohlížela na restaurátorské práce. "S trochou fantazie a pomocí AI rekonstrukce mohou ocenit dekorace, štuky, fresky a mramor, které pokrývaly zdi." Projekt zahrnoval konzervaci a restaurování dekorativních štuků a omítek a instalaci nového chodníku. Byl dokončen mezi říjnem 2024 a zářím 2025.

Nový systém osvětlení imituje přirozené světlo, které kdysi pronikalo malými otvory v klenbách, a AI rekonstrukce pomáhá návštěvníkům představit si, jak vypadala chodba v původní podobě.

Druhý restaurátorský projekt, jehož zahájení se očekává začátkem roku 2026, se bude týkat části tunelu, která se nachází mimo areál Kolosea.

 
