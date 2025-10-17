Kultura

Ve věku 96 let zemřel výtvarník Milan Dobeš, vystavoval i s Warholem

před 1 hodinou
Ve věku 96 let v pátek zemřel průkopník světového kinetického a konstruktivistického umění Milan Dobeš, který vystavoval s ikonami výtvarného umění včetně Andyho Warhola či Victora Vasarelyho. Svou tvorbou překročil hranice tehdejšího socialistického Československa, stal se respektovanou osobností světové avantgardy a jeho tvorba formovala výtvarnou scénu druhé poloviny 20. století.
O Dobešově úmrtí informovalo na síti X Muzeum umění Olomouc, které letos od března do září uspořádalo retrospektivní výstavu zaměřenou na průřez jeho tvorbou.

Rodák z Přerova většinu svého života prožil na Slovensku. Zásadním zlomem v jeho kariéře byl tříměsíční pobyt ve Francii, kam mohl odjet díky fingované žádosti o sňatek. Dostal se do kontaktu s moderním uměním, přičemž se živil malováním pouličních scén.

Dveře na mezinárodní scénu mu otevřela výstava světelných a kinetických objektů v Domě československo-sovětského přátelství v Praze v roce 1966, která upoutala pozornost světově významných teoretiků. Jeho díla poté putovala na prestižní světové výstavy.

Jedním z vrcholů Dobešovy kariéry byla v roce 1971 spolupráce s American Wind Symphony Orchestra v USA, kde se podílel na tvorbě monumentálního světelně-kinetického objektu, který byl synchronizován s hudbou významných skladatelů.

Jeho postavení mezi klíčovými představiteli světového konstruktivismu potvrdila v roce 2013 účast na prestižní výstavě Dynamo - Století světla a pohybu v umění 1913 - 2013 v Grand Palais v Paříži, která rekapitulovala století kinetického umění. Z bývalého Československa byli na výstavu vybráni pouze František Kupka a Milan Dobeš.

 
