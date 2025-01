Ve věku 89 let zemřel americký soulový zpěvák Sam Moore z dua Sam & Dave

V letech 1961 až 1981 vystupovalo hudební duo Sam & Dave, které se stalo držiteli ceny Grammy a proslulo zejména hitem Soul Man z roku 1967. Jeden z dvojice, americký soulový zpěvák Sam Moore, tento pátek zemřel ve věku 89 let.

Moore zesnul ve floridském městě Coral Gables na komplikace po operaci, uvedl jeho agent Jeremy Westby bez bližších podrobností.

Sam Moore inspiroval hudební velikány včetně Michaela Jacksona, Ala Greenea nebo Bruce Springsteena. V roce 1992 byl s kolegou z dvojice Davem Praterem uveden do Rokenrolové síně slávy. Prater zahynul už roku 1988 při autonehodě.

Ve vydavatelství Stax Records se sídlem v Memphisu ve státě Tennessee byli Moore a Prater svého času druhými nejváženějšími zpěváky za Otisem Reddingem, uvedla agentura AP. Světu hudební duo přineslo mnoho soulových hitů jako You Don't Know Like I Know, When Something is Wrong With My Baby či I Thank You.

Video: Sam & Dave zpívají hit Soul Man