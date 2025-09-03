Kultura

V Torontu se konalo poslední rozloučení se spisovatelkou Salivarovou

V úterý se v Torontu konalo poslední rozloučení s významnou představitelkou československého exilu, spisovatelkou a spoluzakladatelkou nakladatelství Sixty-Eight Publishers Zdenou Salivarovou, která zemřela 25. srpna ve věku 91 let. Do exilu v USA a později v Kanadě odešla s manželem, spisovatelem Josefem Škvoreckým v roce 1969.
Roku 1991 při návštěvě Československa.
Roku 1991 při návštěvě Československa. | Foto: ČTK

Za rodinu na pohřbu promluvila neteř Zuzana Novotná, která projevila přání, aby si její tetu všichni pamatovali takovou, jaká byla jako člověk, nikoli jako nakladatelku a spisovatelku. Vzpomínala také na idylické manželství Salivarové a Škvoreckého, kteří si podle ní byli velkou oporou a nikdy se nehádali, řekla konzulka Šárka Ponroy Vamberová, která na pohřbu promluvila za Generální konzulát České republiky.

Diplomatka připomněla těžké životní peripetie Zdeny Salivarové, její velké zásluhy pro českou kulturu a významná ocenění. "Je a zůstane významnou osobností české kultury, symbolem boje proti komunismu, odhodlání i feminismu," řekla. Na závěr promluvila ošetřovatelka Kedest Bekeleová, která se starala nejprve o Josefa Škvoreckého a poté více než 13 let o Zdenu Salivarovou. Ve své řeči na ní vzpomínala jako na velkorysou, milou a hodnou paní.

Zdena Salivarová, 2018

Škvorecký zemřel v roce 2012, urna s jeho ostatky je uložena v hrobě v Torontu, zatímco v jeho rodném Náchodě je pouze symbolický hrob.

Nejznámějším románem Zdeny Salivarové je "Honzlová", v němž představila typ nonkonformní, vnitřně silné ženy, která se střetne s totalitním režimem. V roce 1990 dostala Řád Bílého lva III. stupně za zásluhy o českou literaturu ve světě.

 
