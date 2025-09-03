V Torontu se konalo poslední rozloučení se spisovatelkou Salivarovou

Za rodinu na pohřbu promluvila neteř Zuzana Novotná, která projevila přání, aby si její tetu všichni pamatovali takovou, jaká byla jako člověk, nikoli jako nakladatelku a spisovatelku. Vzpomínala také na idylické manželství Salivarové a Škvoreckého, kteří si podle ní byli velkou oporou a nikdy se nehádali, řekla konzulka Šárka Ponroy Vamberová, která na pohřbu promluvila za Generální konzulát České republiky.
Diplomatka připomněla těžké životní peripetie Zdeny Salivarové, její velké zásluhy pro českou kulturu a významná ocenění. "Je a zůstane významnou osobností české kultury, symbolem boje proti komunismu, odhodlání i feminismu," řekla. Na závěr promluvila ošetřovatelka Kedest Bekeleová, která se starala nejprve o Josefa Škvoreckého a poté více než 13 let o Zdenu Salivarovou. Ve své řeči na ní vzpomínala jako na velkorysou, milou a hodnou paní.
Škvorecký zemřel v roce 2012, urna s jeho ostatky je uložena v hrobě v Torontu, zatímco v jeho rodném Náchodě je pouze symbolický hrob.
Nejznámějším románem Zdeny Salivarové je "Honzlová", v němž představila typ nonkonformní, vnitřně silné ženy, která se střetne s totalitním režimem. V roce 1990 dostala Řád Bílého lva III. stupně za zásluhy o českou literaturu ve světě.