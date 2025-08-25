Kultura

V Torontu zemřela Zdena Salivarová, Náchod usiluje o převoz ostatků i se Škvoreckým

Aktualizováno před 2 hodinami
V Kanadě zemřela významná představitelka československého exilu, spisovatelka a spoluzakladatelka nakladatelství Sixty-Eight Publishers Zdena Salivarová. Na síti X to uvedla diplomatka Šárka Ponroy Vamberová z českého konzulátu v Torontu. 
Zdena Salivarová začátkem října 2018 v Torontu.
Zdena Salivarová začátkem října 2018 v Torontu. | Foto: Alena Přibáňová

"V dnešních brzkých ranních hodinách v torontské nemocnici dobojovala svůj statečný boj paní Zdena Salivarová Škvorecká," uvedla diplomatka Vamberová. Salivarové bylo 91 let.

Podle vyjádření konzulky se jedná o možném převezení ostatků Salivarové i jejího zesnulého manžela Josefa Škovereckého do České republiky. 

Město Náchod bude usilovat o pohřbení Zdeny Salivarové a svého rodáka Josefa Škvoreckého v Náchodě. Jedná o tom s neteří Zdeny Salivarové, řekla mluvčí města Nina Adlof.

Náchod usiluje o převezení ostatků obou manželů

"Náchod si jejich odkazu nesmírně váží. Nyní cítíme ještě silněji, že právě Náchod je místem, kam oba manželé patří. V budoucnu proto chceme s úctou a v součinnosti s nejbližšími usilovat o to, aby zde našli společný odpočinek. Již nyní jsme v kontaktu s neteří paní Zdeny a podnikneme veškeré potřebné kroky," uvedlo vedení radnice v prohlášení.

Představitelé města v něm současně vyjádřili soustrast rodině, přátelům a všem, kterým byla Zdena Salivarová blízká.

"Paní Zdena stála po boku svého manžela nejen v osobním životě, ale i v nelehkých dobách exilu. Společně založili v Kanadě nakladatelství 68 Publishers, které se stalo symbolem svobody slova a mostem mezi českou literaturou doma i v zahraničí," uvedla radnice.

Podle vyjádření Vamberové se zatím pohřeb Salivarové v Kanadě neuskuteční. Neteř Salivarové Zuzana Novotná si podle diplomatky přeje převést ostatky obou manželů do České republiky. Vyjádření Novotné se zatím nepodařilo získat. V Náchodě má Škvorecký symbolický hrob. V Torontu se 18. září uskuteční dlouho plánované představení Švandova divadla Dívenka na trampolíně, které je věnované životnímu příběhu Salivarové a Škvoreckého.

Do exilu v USA a později v Kanadě odešla s manželem a spisovatelem Josefem Škvoreckým v roce 1969. Salivarová v Torontu spolu s ním založila nakladatelství Sixty-Eight Publishers, které se zaměřovalo na díla autorů zakázaných tehdejším československým režimem. Nakladatelství vydalo na 230 knih doma zakázaných autorů.  Svou činnost nakladatelství ukončilo v roce 1993.

Vedle toho Salivarová i řadu knih napsala. V roce 1990 dostala Řád Bílého lva III. stupně.

Jak uvádí česká Wikipedie, Salivarová stála od začátku v čele nakladatelství, přičemž na starost měla většinu činností: zastupovala např. odbornou a technickou redakci, věnovala se rovněž grafické úpravě. Při své práci používala pseudonym Věra Držmíšková.

S manželem se v tirážích knih podepisovali jmény svých literárních postav nebo využívali politicky známá jména, která různě upravovali.

Kromě nakladatelství Škvorečtí spoluvydávali a redigovali kulturní přílohu časopisu Telegram s titulem Parabola (1971-1975). Kvůli svým exilovým aktivitám byli v roce 1978 Škvorečtí zbaveni československého občanství.

Roku 1990 byla společně s Josefem Škvoreckým poctěna Řádem Bílého lva III. třídy za zásluhy o českou literaturu ve světě. V roce 1992 jí byl udělen čestný doktorát University of Toronto.

 
