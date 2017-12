před 52 minutami

Kanadské uskupení Arcade Fire dorazí poprvé do Česka. Svoji poslední desku Everything Now představí 15. června 2018 v pražské O2 areně. Předprodej vstupenek začne v pátek 15. prosince v 10 hodin. Cena lístku se pohybuje od 990 do 1490 korun. Arcade Fire vznikli v roce 2001 v Montrealu, u jejich zrodu stáli manželé Régine Chassagnová a Win Butler. Kromě rockových a popových prvků zaznívají v jejich skladbách také francouzské šansony, punk a bossa nova. Během šestnáct let trvající kariéry vydali celkem pět studiových alb. Kapela dosud prodala miliony desek a singlů po celém světě a je také držitelem cen Grammy či Brit Award.

