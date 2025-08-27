Kultura

Benátky obrazem: Červený koberec ovládli Clooneyovi, vítr přál rozevlátým róbám

Hvězdami večera se stali manželé Clooneyovi.
Fanoušci čekali na filmové hvězdy i přes vytrvalý déšť.
Letošnímu ročníku vévodí květinové vzory. Na snímku italská herečka Benedetta Porcarolio.
Americká herečka a scenáristka Greta Gerwig dorazila v květinové sukni.
Krásné květinové šaty navzdory dešti oblékla také irská herečka Eve Hewson. Zobrazit 95 fotografií
V Benátkách končí druhý den 82. ročníku mezinárodního filmového festivalu. Na červeném koberci se objevovaly šaty s květinovými vzory, snad ve snaze přivolat poslední zbytky léta - navečer totiž začalo pršet. Dorazily další hvězdy v čele s Emou Stone. A červený koberec nakonec ovládli manželé Clooneyovi - herec nejprve pobíhal kolem kolegů s foťákem, pak se připojil v manželce v opulentní róbě.

Cenu za celoživotní dílo ve středu převzal režisér a scenárista Werner Herzog, jehož pořadatelé při předání ceny označili za "posledního velkého dědice německého romantismu". Dvaaosmdesátiletý režisér známých snímků Nosferatu - Fantom noci či Fitzcarraldo v Benátkách uvede své nové dílo - dokumentární film Ghost Elephants (Přízraky slonů). 

Oslavnou řeč pronesl další nestor světové kinematografie Francis Ford Coppola, který vyzdvihl rozsáhlý záběr Herzogova díla. "Nebyl jen schopen naplnit stránky encyklopedií, Werner je encyklopedií," uvedl americký filmař. "Vždy jsem chtěl být dobrým vojákem filmu - a k tomu je zapotřebí vytrvalost a smysl pro povinnost," uvedl Herzog. Cenu za celoživotní dílo letos dostane i americká herečka s českými předky Kim Novaková.

Začátek benátského festivalu letos poznamenaly debaty o postoji filmové přehlídky k válce v Pásmu Gazy. Desítky filmových umělců vyzvaly organizátory akce, aby stáhli pozvání pro některé herce, kteří veřejně podporují izraelskou armádu a její počínání v Pásmu Gazy. To ředitel přehlídky Alberto Barbera dnes na tiskové konferenci odmítl s tím, že festival nechce nikoho cenzurovat.

Barbera dodal, že přehlídka zároveň neodvrací zrak od utrpení Palestinců. V hlavní soutěži se věnuje válce dokumentární film The Voice of Hind Rajab (Hlas Hind Radžabové) s autentickým telefonátem palestinské dívky, která se nachází se svou rodinou pod izraelskou palbou a prosí o pomoc.

Hlavní festivalovou soutěž zahájil nový film La Grazia (Milost) Paola Sorrentina o morálním dilematu italského prezidenta, který je katolíkem, když dostane k podpisu zákon o eutanazii. V sekci Orizzonti se pak představil snímek Mother (Matka) makedonské režisérky Teony Strugarové Mitevské o několika dnech v životě matky Terezy, když v indické Kalkatě čeká na odpověď z Vatikánu, aby mohla založit vlastní řád.

V hlavní soutěži festivalu v Benátkách se letos představí 21 filmů. Porota vedená americkým režisérem Alexanderem Paynem oznámí, komu udělila Zlatého lva a další festivalové ceny, v sobotu 6. září.

Přehled

