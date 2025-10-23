Sex, smrt i víra. Rozbitý svět vlivného amerického fotografa Witkina provokuje v Doxu

Witkinovo dílo mohou návštěvníci Doxu vidět od pátku 24. října do 5. dubna 2026. Výstavu ve čtvrtek novinářům představil šestaosmdesátiletý autor s manželkou Cynthií a s pořadateli.
Joel-Peter Witkin podle kurátora výstavy Otto M. Urbana patří k nejvlivnějším autorům, má výjimečnou pozici v umění posledních desetiletí. Jeho dílo i dnes formuje způsob, jak lidé přemýšlí o těle, paměti a o smyslu obrazu, uvedl Urban.
Inscenovanými kompozicemi Witkin cílí na odvěká témata. Tvoří nová barokní vanitas, tedy akcentuje téma pomíjivosti, marnosti, ukazuje na tabu a hledá, jak se profánní mění v posvátné. Otázky kolem náboženství jsou časté, autor také parafrázuje středověké obrazy.
Přicházející návštěvníky upoutá kompozice ukřižovaného Krista bez bederní roušky v nadživotní velikostí, ramena kříže doplňují čtyři obrazy. Jedná se o jednu ze dvou Witkinových fotosoch. Druhou je Sfinga, vytvořená jako fotografie na olovu a domodelovaná sádrou.
Fotosochy se dosud nikdy nevystavovaly vedle sebe. "Přestože se výstava věnuje období z let 2010 až 2025, rozhodli jsme se začít dvěma objekty z 80. let," řekl Urban.
Witkin uvedl, že název Rozbitý svět pro výstavu vybral. "Takový svět ve skutečnosti je. Všichni doufáme, že to lze napravit. Jak faktická, tak umělecká historie nám ukazuje, že lidstvo má tendenci nebo minimálně snahu věci zlepšovat. Nicméně než dojde ke zlepšení, je tam bohužel vždy stav rozbitosti," řekl Witkin.
Na výstavě se střídají monumentální kompozice s komorními formáty, Witkinovy kresby a skici. Fotografií je asi 60, kreseb 200 a všechny ukazují, jak finální dílo vzniká. Podle Witkina je proces pevný, nejprve kompozici navrhne, pak sestaví a nakonec do ní dosadí vhodné modely. "Umělec se nesmí ohlížet na své publikum, ale musí hledět vpřed," řekl. Považuje se za šťastného člověka, který má zřejmě estetické požehnání shůry. Cítí se být vizuálním dramatikem.
Kresbou autor obvykle připravuje promyšlené fotografické kompozice, práce z posledních 15 let ale představují průnik žánrů. Divák nemá získat rychlý dojem, cílem je pomalé čtení obrazu - události. Witkinovy fotografie mohou leckdy vyvolat kontroverze, cení se pro schopnost spojit krásu s tabu a poezii s brutalitou. Charakteristický je pro autora vedle pečlivě promyšlené kompozice experiment s fotografickým procesem, zásahy do negativů i pozitivů.
Witkinova tvorba oslovila zesnulého amerického režiséra Davida Lynche, jehož výtvarné práce Dox letos a začátkem příštího roku rovněž vystavuje. Witkin se narodil v roce 1939 v newyorském Brooklynu a nyní žije v Novém Mexiku.