Výtvarné umění

Einstein, fotbal i přelet Atlantiku. To vše inspirovalo skladatele Bohuslava Martinů

Judita Matyášová
před 5 hodinami
Malířka a spisovatelka Veronika Bílková téměř tři roky prozkoumávala životní osud a tvorbu světoznámého skladatele. Její nová publikace Bohuslav Martinů provází čtenáře meziválečnou Paříží, dramatickým útěkem z Evropy i působením skladatele v Americe. Martinů do svých skladeb zakomponoval zážitky z fotbalového utkání, vzdal hold prvnímu přeletu přes Atlantik i Albertu Einsteinovi.

Křest knihy a vernisáž výstavy obrazů Veroniky Bílkové se uskuteční 17. listopadu od 18 hodin na HAMU v sále Bohuslava Martinů. Díla inspirovaná hudební tvorbou budou vystavena do 17. ledna příštího roku.

Veronika Bílková se již potřetí vydala po stopách slavných skladatelů. V rámci volné edice vydala v nakladatelství Verzone knihu o Beethovenovi, Smetanovi a nyní přichází s knižní novinkou. Pro publikaci Bohuslav Martinů namalovala desítky ilustrací, jež doplnila poutavým biografickým textem. Autorka kombinuje informace o inspiračních zdrojích skladatele s citáty z dobového tisku nebo úryvky z korespondence Martinů.

Úvodní část knihy překvapivě nezačíná skladatelovým dětstvím a dospíváním, ale událostí z jeho dospělosti. Čtenáře vtáhne do děje originálním způsobem - panoramatický pohled na tribunu, kde dav fanoušků sleduje fotbalový zápas. Napětí, očekávání, radost i vztek. To vše je ve skladbě Half-time, kterou Martinů složil inspirován fotbalovým utkáním.

Ze světa sportu se na následujících dvoustranách přeneseme do meziválečné Paříže, kde rodák z Poličky žil od roku 1923. Podobně jako řadu začínajících tvůrců i jeho fascinovalo vše, co se tehdy odehrávalo v pařížském světě kultury. Na ilustracích vidíme typické pařížské kavárny i detailní záběry na filmovou techniku. Další skladba Vřava je věnovaná americkému pilotovi Charlesi Lindberghovi, který jako první v roce 1927 přeletěl Atlantik bez mezipřistání. Skladba evokuje atmosféru na letišti Le Bourget ve Francii, kde pilota vítaly desetitisíce fanoušků.

Ve víru válečných událostí

Každodenní život v Paříži střídají stránky, kdy Martinů řešil obavy o svou domovinu. Na podzim 1938 pobýval u přátel ve Švýcarsku. Právě tam se dozvěděl o mnichovské dohodě. Dokončil Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, který Bílková ilustruje působivým obrazem - "ořezaná" mapa Československa, obklopená červenou barvou. Veronika Bílková zde střídá realistické obrazy s abstraktními.

Téměř tři roky prozkoumávala dobové fotografie a tisk. Díky tomu měla dostatek vizuálních podnětů, jež zakomponovala do ilustrací. Inspirovala se také v jižní Francii, kde se Martinů spolu se svou ženou ocitli poté, co museli uprchnout z Paříže. Několik měsíců se snažili dostat do Ameriky, až konečně v březnu 1941 dorazili do New Jersey. Během válečných let Martinů komponoval například skladbu na počest obětem Lidic, která zazněla v Carnegie Hall. A zajímal se také o Alberta Einsteina. Setkali se v roce 1943 v New Yorku. Český skladatel pro slavného vědce napsal skladbu, protože o něm věděl, že je v soukromí nadšeným houslistou.

Zážitek z hudby vetknutý do obrazů

Závěrečná část publikace pomyslně navrací skladatele do jeho rodného města. Konkrétně do centra Poličky, kde prožil dětství. Jeho rodina bydlela v posledním patře věže. Z oken bytu Bohuslav pozoroval svět z ptačí perspektivy. Plný zvídavosti a touhy prozkoumávat, a přesně takový je i přístup Veroniky Bílkové. Rozhodla se čtenářům zprostředkovat zážitek z hudby Martinů skrze obrazy. Originální propojení ilustrací a informačně nabitých textů nás motivuje k tomu, vydat se do neprobádaného území výjimečného tvůrce.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Foto: Repro z knihy Bohuslav Martinů

Příběhy slavných skladatelů

Výpravnou publikaci Bohuslav Martinů vydalo nakl. Verzone jako třetí v pořadí volné knižní edice, kde se Veronika Bílková věnuje tvorbě a životním osudům slavných skladatelů (Ludwig Beethowen, 2020 a Bedřich Smetana, 2022, nakl. Verzone).

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku

Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku
Přehled

Stála tam 25 let. Praha 1 nechala odstranit sochu před Stavovským divadlem

Stála tam 25 let. Praha 1 nechala odstranit sochu před Stavovským divadlem

Já je někdo jiný? Nová pražská výstava zkoumá fenomén dvojnictví v umění

Já je někdo jiný? Nová pražská výstava zkoumá fenomén dvojnictví v umění

Zemřel dlouholetý kulturní redaktor ČRo Karel Oujezdský. Bylo mu 79 let

Zemřel dlouholetý kulturní redaktor ČRo Karel Oujezdský. Bylo mu 79 let
umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Bohuslav Martinů literatura kniha výstava

Právě se děje

před 29 minutami
Zatčený starosta albánské Tirany bude zřejmě řídit město z vězeňské cely

Zatčený starosta albánské Tirany bude zřejmě řídit město z vězeňské cely

Ústavní soud zrušil jeho odvolání z funkce a premiér Edi Rama oznámil, že v Tiraně nevyhlásí předčasné volby
před 33 minutami
Tančící ženy, nadšení influenceři. Írán skrývá represe disentu za zdánlivé uvolnění

Tančící ženy, nadšení influenceři. Írán skrývá represe disentu za zdánlivé uvolnění

Íránský režim skrývá přísnější postih disentu za zdánlivá uvolnění nejviditelnějších opatření, jako je nošení hidžábu nebo pouliční akce.
před 1 hodinou
Putin ví, jak rozložit Evropu. Expert předpovídá, kde by Rusko zaútočilo jako první

Putin ví, jak rozložit Evropu. Expert předpovídá, kde by Rusko zaútočilo jako první

Rusku nejde jenom o Ukrajinu, chce nabourat evropskou jednotu. Možná to zkusí za několik let útokem na Estonsko, píše ve své knize Carlo Masala.
před 1 hodinou
Generace Z bere do rukou budoucnost Mexika. Ulice zaplavily protesty proti kartelům

Generace Z bere do rukou budoucnost Mexika. Ulice zaplavily protesty proti kartelům

Tisíce Mexičanů vyšly v sobotu do ulic metropole Mexika a dalších měst protestovat proti násilí drogových kartelů a vládní politice.
před 2 hodinami
Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Michael Žantovský a ilustrátorka Štěpánka Jíslová vypráví příběh o politické perzekuci Václava Havla i o jeho boji s pochybnostmi o sobě samém.
před 2 hodinami
Velká imigrační reforma. Zpřísnění podmínek pro migranty má pomoci sjednotit Británii

Velká imigrační reforma. Zpřísnění podmínek pro migranty má pomoci sjednotit Británii

Reforma po vzoru Dánska má vládním labouristům pomoci zbrzdit vzestup protiimigrační strany Reform UK.
Aktualizováno před 2 hodinami
Finský prezident: Příměří na Ukrajině letos nebude, korupční skandál nahrává Kremlu

ŽIVĚ
Finský prezident: Příměří na Ukrajině letos nebude, korupční skandál nahrává Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy