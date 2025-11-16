Einstein, fotbal i přelet Atlantiku. To vše inspirovalo skladatele Bohuslava Martinů

Křest knihy a vernisáž výstavy obrazů Veroniky Bílkové se uskuteční 17. listopadu od 18 hodin na HAMU v sále Bohuslava Martinů. Díla inspirovaná hudební tvorbou budou vystavena do 17. ledna příštího roku.
Veronika Bílková se již potřetí vydala po stopách slavných skladatelů. V rámci volné edice vydala v nakladatelství Verzone knihu o Beethovenovi, Smetanovi a nyní přichází s knižní novinkou. Pro publikaci Bohuslav Martinů namalovala desítky ilustrací, jež doplnila poutavým biografickým textem. Autorka kombinuje informace o inspiračních zdrojích skladatele s citáty z dobového tisku nebo úryvky z korespondence Martinů.
Úvodní část knihy překvapivě nezačíná skladatelovým dětstvím a dospíváním, ale událostí z jeho dospělosti. Čtenáře vtáhne do děje originálním způsobem - panoramatický pohled na tribunu, kde dav fanoušků sleduje fotbalový zápas. Napětí, očekávání, radost i vztek. To vše je ve skladbě Half-time, kterou Martinů složil inspirován fotbalovým utkáním.
Ze světa sportu se na následujících dvoustranách přeneseme do meziválečné Paříže, kde rodák z Poličky žil od roku 1923. Podobně jako řadu začínajících tvůrců i jeho fascinovalo vše, co se tehdy odehrávalo v pařížském světě kultury. Na ilustracích vidíme typické pařížské kavárny i detailní záběry na filmovou techniku. Další skladba Vřava je věnovaná americkému pilotovi Charlesi Lindberghovi, který jako první v roce 1927 přeletěl Atlantik bez mezipřistání. Skladba evokuje atmosféru na letišti Le Bourget ve Francii, kde pilota vítaly desetitisíce fanoušků.
Ve víru válečných událostí
Každodenní život v Paříži střídají stránky, kdy Martinů řešil obavy o svou domovinu. Na podzim 1938 pobýval u přátel ve Švýcarsku. Právě tam se dozvěděl o mnichovské dohodě. Dokončil Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, který Bílková ilustruje působivým obrazem - "ořezaná" mapa Československa, obklopená červenou barvou. Veronika Bílková zde střídá realistické obrazy s abstraktními.
Téměř tři roky prozkoumávala dobové fotografie a tisk. Díky tomu měla dostatek vizuálních podnětů, jež zakomponovala do ilustrací. Inspirovala se také v jižní Francii, kde se Martinů spolu se svou ženou ocitli poté, co museli uprchnout z Paříže. Několik měsíců se snažili dostat do Ameriky, až konečně v březnu 1941 dorazili do New Jersey. Během válečných let Martinů komponoval například skladbu na počest obětem Lidic, která zazněla v Carnegie Hall. A zajímal se také o Alberta Einsteina. Setkali se v roce 1943 v New Yorku. Český skladatel pro slavného vědce napsal skladbu, protože o něm věděl, že je v soukromí nadšeným houslistou.
Zážitek z hudby vetknutý do obrazů
Závěrečná část publikace pomyslně navrací skladatele do jeho rodného města. Konkrétně do centra Poličky, kde prožil dětství. Jeho rodina bydlela v posledním patře věže. Z oken bytu Bohuslav pozoroval svět z ptačí perspektivy. Plný zvídavosti a touhy prozkoumávat, a přesně takový je i přístup Veroniky Bílkové. Rozhodla se čtenářům zprostředkovat zážitek z hudby Martinů skrze obrazy. Originální propojení ilustrací a informačně nabitých textů nás motivuje k tomu, vydat se do neprobádaného území výjimečného tvůrce.