V nové galerii bývalých prezidentů u Bílého domu chybí portrét Bidena

ČTK ČTK
před 1 hodinou
V nové galerii bývalých prezidentů na kolonádě západního křídla Bílého domu jsou zastoupeni všichni někdejší vůdci Spojených států, až na jednoho. Místo portrétu svého demokratického předchůdce Joea Bidena nechal současný nájemník Bílého domu Donald Trump vystavit fotografii automatického pera píšícího Bidenovo jméno.
Podle agentury AP je to narážka na Trumpovo časté tvrzení, že Biden byl na konci svého funkčního období pomatený a ve skutečnosti nerozhodoval.

Opovržlivé gesto je podle AP dalším pokusem Trumpa zpochybnit legitimitu svého předchůdce, kterého běžně znevažuje. Trump nikdy neuznal svou porážku ve volbách v roce 2020, kdy zvítězil Biden, místo toho připisoval výsledek volebním podvodům.

Trump už dříve naznačil, že na Prezidentském chodníku slávy bude Bidena reprezentovat automatické pero. Trump bez důkazů tvrdil, že úředníci Bidenovy administrativy mohli podpis svého šéfa použitím automatického pera falšovat a podnikat významné kroky, o kterých prezident nevěděl, připomíná AP. Trump zpochybnil i platnost milostí a dalších dokumentů. Používání automatického pera Bidenovou administrativou vyšetřuje také příslušný výbor Sněmovny reprezentantů vedený republikány.

