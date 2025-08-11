Výtvarné umění

Tady nebudete na očích. Trump nechal přesunout portréty Obamy a Bushů ke schodišti

ČTK ČTK
před 6 hodinami
Americký prezident Donald Trump nechal v Bílém domě přesunout portréty svých předchůdců Baracka Obamy, George Bushe mladšího a jeho otce George Bushe staršího ke schodišti, kde je neuvidí návštěvníci.
Prezident Donald Trump v Bílém doně přesunul obrazy svých prezidentských předchůdců na místo, kde je návštěvníci neuvidí.
Prezident Donald Trump v Bílém doně přesunul obrazy svých prezidentských předchůdců na místo, kde je návštěvníci neuvidí. | Foto: Profimedia.cz

S odkazem na své zdroje o tom v pondělí napsal zpravodajský web stanice CNN podle něhož rozhodnutí šéfa Bílého domu potrhuje zejména napětí mezi Trumpem a Obamou. Portrét exprezidenta Joea Bidena, který ve funkci skončil v lednu, zatím nebyl dokončen.

Trump podle dvou informovaných zdrojů CNN nechal Obamův portrét přesunout nad hlavní schodiště, kde jej při prohlídkách Bílého domu neuvidí tisíce návštěvníků. Podle jednoho ze zdrojů byli ke schodišti přesunuti také oba Bushové. Několik zdrojů v této souvislosti uvedlo, že Trump rozhoduje fakticky o všech změnách v interiéru Bílého domu, bez ohledu na to, jak velké tyto změny jsou.

CNN získala fotografii portrétu Obamy pověšeného nad schodištěm v rohu, na podestě u vstupu do Trumpovy soukromé rezidence. Tato oblast je přísně vyhrazena členům první rodiny, prezidentově ochrance a omezenému počtu zaměstnanců Bílého domu a rezidence. Žádný běžný návštěvník Bílého domu se na toto místo nedostane.

Není to přitom první přesun Obamova portrétu, do dubna byl v hlavní vstupní hale, než jej Trump nechal nahradit obrazem sebe, na němž je zachyceno, jak přežil loňský atentát v Pensylvánii. Na předvolebním mítinku ve městě Butler útočník 13. července 2024 vystřelil na tehdejšího prezidentského kandidáta Trumpa, zasáhl ho do ucha a zabil jednoho z přihlížejících.

Podle protokolu a zvyku bývají portréty bývalých prezidentů z posledních let vystaveny v nejfrekventovanějších částech Bílého domu, a to u vstupu, kde je mohou vidět návštěvníci.

Napětí mezi Obamou a Trumpem se v posledních měsících vyostřilo. Trump nedávno nařkl Obamu a členy jeho administrativy z velezrady během voleb v roce 2016, což Obama označil za pobuřující, bizarní a chabý pokus o odvedení pozornosti.

umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Bílý dům Donald Trump Barack Obama Joe Biden obraz

