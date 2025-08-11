Tady nebudete na očích. Trump nechal přesunout portréty Obamy a Bushů ke schodišti

S odkazem na své zdroje o tom v pondělí napsal zpravodajský web stanice CNN podle něhož rozhodnutí šéfa Bílého domu potrhuje zejména napětí mezi Trumpem a Obamou. Portrét exprezidenta Joea Bidena, který ve funkci skončil v lednu, zatím nebyl dokončen.
Trump podle dvou informovaných zdrojů CNN nechal Obamův portrét přesunout nad hlavní schodiště, kde jej při prohlídkách Bílého domu neuvidí tisíce návštěvníků. Podle jednoho ze zdrojů byli ke schodišti přesunuti také oba Bushové. Několik zdrojů v této souvislosti uvedlo, že Trump rozhoduje fakticky o všech změnách v interiéru Bílého domu, bez ohledu na to, jak velké tyto změny jsou.
CNN získala fotografii portrétu Obamy pověšeného nad schodištěm v rohu, na podestě u vstupu do Trumpovy soukromé rezidence. Tato oblast je přísně vyhrazena členům první rodiny, prezidentově ochrance a omezenému počtu zaměstnanců Bílého domu a rezidence. Žádný běžný návštěvník Bílého domu se na toto místo nedostane.
Není to přitom první přesun Obamova portrétu, do dubna byl v hlavní vstupní hale, než jej Trump nechal nahradit obrazem sebe, na němž je zachyceno, jak přežil loňský atentát v Pensylvánii. Na předvolebním mítinku ve městě Butler útočník 13. července 2024 vystřelil na tehdejšího prezidentského kandidáta Trumpa, zasáhl ho do ucha a zabil jednoho z přihlížejících.
Podle protokolu a zvyku bývají portréty bývalých prezidentů z posledních let vystaveny v nejfrekventovanějších částech Bílého domu, a to u vstupu, kde je mohou vidět návštěvníci.
Napětí mezi Obamou a Trumpem se v posledních měsících vyostřilo. Trump nedávno nařkl Obamu a členy jeho administrativy z velezrady během voleb v roce 2016, což Obama označil za pobuřující, bizarní a chabý pokus o odvedení pozornosti.
Trumpova ministryně spravedlnosti Pam Bondiová následně nařídila žalobcům, aby zahájili vyšetřování ohledně obvinění, že přední představitelé Obamovy administrativy si vymysleli zpravodajské informace o ruském zasahování do voleb v roce 2016.
Mezi Trumpem a Bushovými také dlouhodobě panují napjaté vztahy. Bush starší, který zemřel v roce 2018, označil Trumpa v jedné biografii za "vejtahu" a ve volbách v roce 2016 hlasoval pro jeho demokratickou sokyni Hillary Clintonovou. George Bush mladší, kterého Trump označil za "neúspěšného a neinspirativního" prezidenta, a bývalá první dáma Laura Bushová se zúčastnili Trumpovy letošní inaugurace, ale na slavnostním obědě poté už nebyli.