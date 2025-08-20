Výtvarné umění

Trump kritizoval muzejní komplex Smithsonian. Podle něj jsou muzea v USA příliš woke

Americký prezident Donald Trump kritizoval washingtonský muzejní komplex Smithsonian Institution, který podle něj příliš klade důraz na to, jak špatné bylo otroctví. Trump na sociální síti Truth Social napsal, že muzea nejen ve Washingtonu, ale v celých Spojených státech, jsou příliš woke, a že se na ně podobně jako na vysoké školy hodlá zaměřit.
Prezident Donald Trump vyzval k návratu konfederačních symbolů a soch na počest těch, kteří usilovali o zachování otroctví, píše list The New York Times..
Woke je výraz označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Trump se na vysoké školy mimo jiné zaměřil kvůli opatřením na podporu rozmanitosti, rovnosti a inkluze.

"Smithsonian (Institution) je mimo kontrolu, mluví se tam pouze o tom, jak strašná je naše země, jak špatné bylo otroctví… Nic o úspěchu, nic o světle, nic o budoucnosti," napsal v úterý Trump.

Smithsonian Institution je významným výstavním prostorem spojeným s historií a kulturou Spojených států. Podle amerického prezidenta jsou muzea v USA posledním zbývajícím článkem woke kultury. Trump dodal, že nelze dopustit, aby tomu tak bylo i nadále.

Trumpovo vyjádření podle deníku The New York Times (NYT) přišlo týden poté, co Bílý dům komplexu Smithsonian Institution oznámil, že od jeho muzeí bude požadovat, aby do 120 dní upravila veškerý obsah, který prezidentova administrativa shledá problematickým, co se týče "tónu, historického zasazení a souladu s americkými ideály".

Krok administrativy a prezidentovo vyjádření jsou nejnovějším příkladem Trumpovy snahy vnutit svou vůli jedné z kulturních institucí a minimalizovat zkušenost a historii černochů ve Spojených státech, míní NYT.

"Kritizovat Smithsonian za to, že se zabývá realitou otroctví v Americe je vrchol hlouposti," řekl NYT historik Douglas Brinkley, který se specializuje na prezidenty. Je to právě otroctví, které "vedlo k civilní válce a které je definujícím prvkem národní historie", dodal Brinkley. Smithsonian Institution se podle něj zabývá otroctvím důkladně, ale stejně tak se věnuje lidským a občanským právům.

Trumpova administrativa se už pokusila vymazat nebo minimalizovat odkazy americké vlády na přínos černošských hrdinů, od skupiny letců z Tuskegee, kteří bojovali ve druhé světové válce, až po Harriet Tubmanovou, která pomohla k útěku stovkám otroků. Prezident rovněž vyzval k návratu konfederačních symbolů a soch na počest těch, kteří usilovali o zachování otroctví, píše newyorský list.

Prezident na síti Truth Social oznámil, že pověřil své právníky, aby zahájili stejný proces s muzejními institucemi, jako s vysokými školami, kde je podle něj patrný velký pokrok. Trump od svého nástupu do Bílého domu usiluje o vymýcení politiky rozmanitosti, rovnosti a inkluze z federální vlády, ale také z firem a vysokých škol. Jeho administrativa zahájila vyšetřování vzdělávacích institucí, které podobná opatření přijaly, což vyústilo v soudní bitvy a spory o financování. Jeho úsilí v mnoha případech vedlo ke zrušení iniciativ na podporu rovnosti na vysokých školách, poznamenal NYT.

 
