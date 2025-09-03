Výtvarné umění

Co ukázala analýza DNA? Slované mají původ mezi dnešním Běloruskem a Ukrajinou

ČTK ČTK
před 2 hodinami
První Slované mají společný původ v oblasti mezi dnešním jižním Běloruskem a střední Ukrajinou. Od 6. století našeho letopočtu Slované migrovali napříč střední a východní Evropou, což změnilo genetické složení některých regionů. Analýzou více než 550 vzorků kostí ze 6. až 8. století našeho letopočtu to zjistil mezinárodní tým vědců z Česka, Německa, Rakouska, Polska a Chorvatska.
Slovanská keramika z archeologického naleziště Pohansko u Břeclavi.
Slovanská keramika z archeologického naleziště Pohansko u Břeclavi. | Foto: Profimedia.cz

Výsledky vědecké studie ve středu publikovaly časopisy Nature a Genome Biology. Zjištění představili archeologové a archeogenetici z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří tým vedli.

"Pomocí porovnávání vzorků s dalšími daty jsme došli k závěru, že genetické stopy ukazují na původ prvních Slovanů v oblasti mezi jižním Běloruskem a střední Ukrajinou. Od šestého století našeho letopočtu nastala rozsáhlá migrace této východoevropské populace napříč střední a východní Evropou, což změnilo genetické složení regionů jako východní Německo a Polsko, průběh změn ale vypadal v různých regionech odlišně," uvedla jedna z hlavních autorek dvou publikovaných studií Zuzana Hofmanová z Ústavu archeologie Masarykovy univerzity a Institutu Maxe Plancka v Lipsku.

Slované přicházeli na území střední, západní i jižní Evropy po pádu římské říše. Archeologové upozorňují, že Slované nové území nedobývali. "Namísto armád a elitních struktur budovali migranti nové společnosti založené na rozšířených rodinách. Jejich jednoduchý životní styl i sociální pružnost jim umožnily prosperovat i v dobách nestability. Nová genetická data ukazují sice stejný původ Slovanů, ale různou míru mísení s místními skupinami obyvatel. Na severu Evropy se původní obyvatelstvo vytrácí, na jihu se spíše mísí," doplnil vedoucí Ústavu archeologie FF MU Jiří Macháček.

Související

Nález sídliště Keltů na Hradecku. Svým rozsahem a charakterem nemá v ČR obdoby

Keltské nálezy

"Problém při zkoumání DNA Slovanů z tohoto období je ten, že první slovanské komunity po sobě nezanechaly mnoho hmotných archeologických památek či ostatků. Až do přijetí křesťanství své mrtvé spalovali, stavěli pouze jednoduchá obydlí a vyráběli velmi jednoduchou keramiku. Přesto se nám podařilo shromáždit přes 550 vzorků DNA z kostí a zubů pro detailní genetickou analýzu," uvedla Hofmanová.

Pro analýzu DNA vědci z každého vzorku potřebovali pouze drobný vzorek DNA, asi 50 miligramů kostního prášku. Spolupracovali s vědci i pracovníky místních muzeí, která měla ostatky prvních Slovanů v depozitářích.

 
Mohlo by vás zajímat

Najde spor o Slovanskou epopej smírné řešení? Praha jedná s Muchovými dědici

Najde spor o Slovanskou epopej smírné řešení? Praha jedná s Muchovými dědici

Sbírka zlozvyků Kateřiny Šedé i Langova velrybí kostra. Čtyři dny s uměním na dosah

Sbírka zlozvyků Kateřiny Šedé i Langova velrybí kostra. Čtyři dny s uměním na dosah

Svatováclavská koruna, žezlo a jablko opět na očích. Budou vystaveny od 15. září

Svatováclavská koruna, žezlo a jablko opět na očích. Budou vystaveny od 15. září

Prezident Pavel zahájil návštěvu Slovinska prohlídkou domu architekta Plečnika

Prezident Pavel zahájil návštěvu Slovinska prohlídkou domu architekta Plečnika
umění kultura Obsah Aktuálně.cz Bělorusko Ukrajina DNA Magazín.Aktuálně.cz

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
V Lisabonu vykolejila populární lanovka. Tři mrtví a desítky zraněných

V Lisabonu vykolejila populární lanovka. Tři mrtví a desítky zraněných

Havárie lanovky Glória v portugalském Lisabonu si vyžádala nejméně tři mrtvé a zhruba 20 zraněných, uvedla CNN Portugal s odkazem na policii.
Aktualizováno před 45 minutami
„Převládne-li zdravý rozum, můžeme se dohodnout,“ řekl Putin. Kyjev reagoval

ŽIVĚ
„Převládne-li zdravý rozum, můžeme se dohodnout,“ řekl Putin. Kyjev reagoval

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Rusko musí jednat, než se to vymkne kontrole, varují odborníci. Čísla jsou alarmující
1:00

Rusko musí jednat, než se to vymkne kontrole, varují odborníci. Čísla jsou alarmující

„Ukrajincům jsem sekal hlavy, myslíš, že ti neuseknu tu tvoji?" vyhrožoval ruský válečný veterán prostitutce. Podobných případů přibývá.
před 1 hodinou
To byla určitě ironie! Putinův klíčový muž se z Číny prakticky vysmál Trumpovi
1:12

To byla určitě ironie! Putinův klíčový muž se z Číny prakticky vysmál Trumpovi

Šéf Bílého domu v úterý mimo jiné uvedl, že je "velice zklamaný" z Putina.
před 1 hodinou
"A co odporné útoky na Pekarovou?" Expert po napadení Babiše holí plísní politiky

"A co odporné útoky na Pekarovou?" Expert po napadení Babiše holí plísní politiky

Abychom zjistili, že je atmosféra vyhrocená, jsme nepotřebovali fyzický útok na předsedu nejsilnější strany v zemi, míní politolog Ladislav Cabada.
Aktualizováno před 1 hodinou
Bude-li si Polsko přát, pošleme mu víc amerických vojáků, řekl Trump

Bude-li si Polsko přát, pošleme mu víc amerických vojáků, řekl Trump

Americká vojenská přítomnost v zemích východního křídla NATO, včetně Polska, je pro Varšavu jednou z klíčových bezpečnostních otázek.
Aktualizováno před 1 hodinou
Propalestinští aktivisté rozpoutali zuřivý chaos, etapu Vuelty nepustili do cíle
1:44

Propalestinští aktivisté rozpoutali zuřivý chaos, etapu Vuelty nepustili do cíle

Jedenáctá etapa cyklistické Vuelty byla kvůli propalestinským demonstrantům v cíli předčasně ukončena bez vítěze. Lídr Vingegaard i tak zvýšil náskok.
Další zprávy