Výtvarné umění

Kubištův obraz Zátiší malířské se vydražil za 44,2 milionu Kč. Jde o letošní rekord

před 3 hodinami
Kubistická olejomalba Zátiší malířské od Bohumila Kubišty z roku 1913 se na nedělní aukci v Praze prodala za 44,2 milionu korun včetně aukční přirážky. Vyvolávací cena byla 29 milionů. Sdělila to pořádající aukční síň Adolf Loos Apartment & Gallery.
Obraz Bohumila Kubišty Zátiší malířské na výstavě v aukční síni Adolf Loos Apartment & Gallery.
Obraz Bohumila Kubišty Zátiší malířské na výstavě v aukční síni Adolf Loos Apartment & Gallery. | Foto: Profimedia.cz

Vydražené dílo, které bylo víc než sto let v jedné soukromé sbírce, je tento rok zatím nejdráže prodaným dílem na tuzemských sálových aukcích. Podle pořadatelů se stalo také nejdražším obrazem s motivem zátiší, který se kdy prodal od roku 1989 na aukci nejen v Česku, ale v celé střední a východní Evropě.

Kubišta v roce 1913 namaloval pouze pět olejů kubistickou technikou, z toho čtyři jsou ve sbírkách státních galerií a nadací. Jen několikrát veřejně vystavený obraz Zátiší malířské si v minulosti získal vysoká odborná hodnocení. Aukční síň ho označila za ikonu českého kubismu z jeho vrcholného období a za umělecký a sběratelský klenot.

Již před nedělní aukcí Kubišta figuroval v čele žebříčku letošních nejdráže prodaných děl. Jeho Zátiší s citrony našlo v květnu kupce za necelých 28,3 milionu korun, v neděli jeho Zátiší malířské stanovilo nové letošní maximum.

Nejdražším loňským a vůbec dosud nejdráže v Česku prodaným obrazem je Conception/Danae (Početí) Františka Kupky s dosaženou cenou 126,5 milionu korun v aukční síni Adolf Loos Apartment & Gallery. Předtím držel rekord českých aukčních síní právě Kubišta se svým Staropražským motivem, který před třemi lety Galerie Kodl vydražila za 123,6 milionů korun včetně dvacetiprocentní aukční přirážky.

Z celkového počtu 96 děl českých i zahraničních autorů se na nedělní aukci v pavilonu Expo 58 v Letenských sadech prodala drtivá většina za celkovou částku 100 milionů korun, podle pořadatelů přitom padlo několik světových aukčních rekordů českých umělců.

