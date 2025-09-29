Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci skrýval schránku s poselstvím z roku 2001

Dřevěnou bedýnku opatřenou kovovým logem znázorňujícím vrchní část sloupu se sochami Nejsvětější Trojice v pondělí otevřeli zástupci radnice společně s restaurátory. Majestátní Sloup Nejsvětější Trojice je 25 let zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.
Restaurátoři dřevěnou schránku našli v duté konstrukci, která na vrcholku sloupu podepírá sousoší. Uložena tam byla po poslední velké rekonstrukci, která skončila v roce 2001. "Věděli jsme, že se tam tehdy nějaká schránka dávala," řekl novinářům akademický sochař René Tikal, který má renovaci sloupu na starost. Nevyloučil, že útroby sloupu skrývají i starší schránku než je tato novodobá. Tři stovky let stará památka ale v minulosti prošla několika restaurátorský zásahy. "Předpokládám, že i vrcholová socha. To znamená, že restaurátoři se pravděpodobně dostali i do prostor, kde jsme momentálně my," podotkl.
Primátor Miroslav Žbánek (ANO) novinářům řekl, že do dřevěné schránky budou před vrácením na vrchol sloupu vloženy i předměty vztahující se k současnosti města. Bude mezi nimi letošní radniční zpravodaj, seznam plánovaných investic, olomoucká eurobankovka s motivem sloupu, jízdenka na MHD, mince v hodnotě 100 korun či dopis žáků olomouckých škol s poselstvím pro budoucí generace.
Oprava 32 metrů vysokého Sloupu Nejsvětější Trojice byla zahájena loni na jaře a dokončena má být v závěru příštího roku. Rekonstrukce bude sát zhruba 30 milionů korun, většinu nákladů pokryje dotace. Poslední velká obnova barokního sloupu trvala téměř rok a půl a skončila v roce 2001. Odborníci kromě jiného sejmuli ze sloupu sochy, které byly v havarijním stavu. V následujících letech podstoupila památka několik dalších odborných zásahů.
Sloup je dílem Václava Rendera a jeho pokračovatelů. Na sochařské výzdobě se podíleli Filip Sattler a Ondřej Zahner. Barokní sloup postavili v letech 1716 až 1754. Sousoší je díky zápisu na seznam UNESCO magnetem pro turisty z celého světa, do Olomouce míří kvůli tomu i turisté z Japonska, Číny nebo Jižní Koreje.