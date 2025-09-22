Výtvarné umění

Archeologové našli na trase obchvatu Břeclavi část římské vesnice

Část římské osady ze druhého století, nálezy z přelomu letopočtu i z laténské doby, tedy období asi 500 až 350 let před naším letopočtem, našli archeologové při výzkumu území, přes které povede obchvat Břeclavi. Informaci sdělil vedoucí výzkumu Matěj Forst ze společnosti Archaia, která výzkum provádí. Archeologové zatím prozkoumali pouze zlomek z 8,7 kilometrů, přes které obchvat povede.
V blízkosti města Břeclav našli archeologové při výzkumu část římské osady z 2. století. Na ilustračním snímku zámek Břeclav.
V blízkosti města Břeclav našli archeologové při výzkumu část římské osady z 2. století. Na ilustračním snímku zámek Břeclav. | Foto: Profimedia.cz

Výzkum začal v polovině července. "Jedním z nejzajímavějších nálezů je okraj římské vesnice z poloviny druhého století, který momentálně zkoumáme. Našli jsme hodně importované keramiky z římských provincií z přelomu letopočtu. Podobných nálezů u nás mnoho není," uvedl Forst.

Římskou vesnici našli v části nedaleko dálnice D2 poblíž železniční trati. "Na tomto území se dříve uskutečnily jak záchranné výzkumy, tak nedestruktivní sběry a geofyzikální průzkum a je tu potvrzené jak osídlení z římské doby, tak z doby laténské. I z laténského osídlení máme pár nálezů, jde ale o samostatné nálezy v ornici," doplnil vedoucí výzkumu. Odborníkům se podařilo datovat laténskou sponu z ženského opasku.

Výzkum potrvá přibližně další rok. Archeologové předpokládají, že nálezů přibyde, jak se budou po trase přibližovat k Pohansku, které je významným velkomoravským nalezištěm. "Očekáváme nálezy z raného středověku, z velkomoravského období a mladší," dodal Forst.

Obchvat Břeclavi, na jehož přípravě pracuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), odvede silnici I/55 mimo Břeclav okolo místní částí Poštorná. Na východě bude obchvat začínat u křižovatky této silnice s dálnicí D2, povede jižně k Bratislavské ulici a poté se stočí k západu. Délka obchvatu je 8,7 kilometru, stát bude víc než dvě miliardy korun. V souvislosti s jeho stavbou vznikne přes dvacet mostů, jeden podchod a dva migrační mosty. V současnosti ŘSD dokončuje dokumentaci k soutěži na výběr zhotovitele.

 
