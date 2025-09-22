Archeologové našli na trase obchvatu Břeclavi část římské vesnice

Výzkum začal v polovině července. "Jedním z nejzajímavějších nálezů je okraj římské vesnice z poloviny druhého století, který momentálně zkoumáme. Našli jsme hodně importované keramiky z římských provincií z přelomu letopočtu. Podobných nálezů u nás mnoho není," uvedl Forst.
Římskou vesnici našli v části nedaleko dálnice D2 poblíž železniční trati. "Na tomto území se dříve uskutečnily jak záchranné výzkumy, tak nedestruktivní sběry a geofyzikální průzkum a je tu potvrzené jak osídlení z římské doby, tak z doby laténské. I z laténského osídlení máme pár nálezů, jde ale o samostatné nálezy v ornici," doplnil vedoucí výzkumu. Odborníkům se podařilo datovat laténskou sponu z ženského opasku.
Výzkum potrvá přibližně další rok. Archeologové předpokládají, že nálezů přibyde, jak se budou po trase přibližovat k Pohansku, které je významným velkomoravským nalezištěm. "Očekáváme nálezy z raného středověku, z velkomoravského období a mladší," dodal Forst.
Obchvat Břeclavi, na jehož přípravě pracuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), odvede silnici I/55 mimo Břeclav okolo místní částí Poštorná. Na východě bude obchvat začínat u křižovatky této silnice s dálnicí D2, povede jižně k Bratislavské ulici a poté se stočí k západu. Délka obchvatu je 8,7 kilometru, stát bude víc než dvě miliardy korun. V souvislosti s jeho stavbou vznikne přes dvacet mostů, jeden podchod a dva migrační mosty. V současnosti ŘSD dokončuje dokumentaci k soutěži na výběr zhotovitele.