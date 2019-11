V koupelně alkoholičky. Přehlídka studentského umění Pokoje obsadila pražský palác

O tom, že tahle výstava bude trochu punk, svědčí mobilní plastové toalety zastrčené v průchodu novoklasicistního Desfourského paláce v centru Prahy. Osmý ročník přehlídky studentského umění Pokoje si za téma vybral slovo "svéráz". Studenti z více než 30 ateliérů vysokých uměleckých škol na deset dní proměnili vybydlenou historickou budovu v atraktivní bludiště.

Každou místnost od prvního do třetího patra osídlila jiná skupinka spolužáků, kteří se shodli na nějaké bizarní, vtipné a často angažované intervenci. Se zvláštním gustem opanovali i dávno nefunkční záchody, které brutálně posprejovali, oblepili lepicí páskou nebo počmárali reálnými vzkazy.

"Ukazuje to svéráz jedné školy," říká o instalaci nazvané Milé Bravíčko ředitelka přehlídky, která potrvá do 17. listopadu, Kristýna Péčová. "Některé z tajných myšlenek studentů a pedagogů, které autoři posbírali na zlínské Univerzitě Tomáše Bati, nejsou vidět, musí se na ně posvítit baterkou, abyste je mohli přečíst," prozrazuje. Jeden z nápisů zní: "Občas si na Spotify pustím Michala Davida. (A pak se bojím, aby se mi to nezobrazovalo v sekci ‚hodně tě baví‘)."

Bojler z papíru

Úplně jiná je koupelna od dvou spolužaček z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Studentky ilustrace Markéta Knorová a Alžběta Moravcová oblepily místnost papírem a ze stejného materiálu vytvořily i veškeré zařízení: vanu, umyvadlo, záchod i bojler. Na šňůru pověsily papírové spodní prádlo.

V příjemně osvíceném poloprůsvitném prostoru se autorkám podařilo navodit domáckou, intimní atmosféru. Statickou idylu narušuje jen baterie lahví. "Trochu piju, ale ne moc," říká ženský hlas z reproduktoru, a když se člověk zdrží, dozví se kousek příběhu jedné alkoholičky.

"Chtěly jsme se dostat ven z dvojrozměrného prostoru a udělat trojrozměrnou knihu - prostor, do kterého otiskneme příběh majitele toho pokoje," říkají výtvarnice, které si zkusily jiný způsob ilustrace než doprovázení knihy. "Zvolily jsme si koupelnu, protože tam je člověk sám, izolovaný od společnosti, a zároveň je nahý, takže zranitelný."

Montáž pokrmů

V pokoji, který si "zařídili" studenti Ateliéru Oděvní a textilní design ústecké univerzity, se koná avantgardní večeře. Strnulá instalace připomíná scénu připravenou pro natáčení nějakého filmu Jana Švankmajera. Pokrmy na stole jsou montáží skutečného jídla, stavebního materiálu, zubních protéz, plastových hraček a například prstů z pryže.

Okolo stolu sedí podivné figury. "Je to jedna rodina a každý její člen je svéráz, což jsme se snažili jeho zevnějškem co nejvíc vyjádřit," říká jeden z autorů, Bao Long Duong.

Každá postava reprezentuje nějakou subkulturu. "Řídili jsme se heslem, že každý jsme z jiného těsta, tak jsme jim místo hlav udělali bábovku. V naší hlavě se odehrává to, čím jsme," doplňuje studentka Ludmila Kopecká.

Budoucí módní návrháři nezapomněli zdůraznit, že jejich instalace je z recyklovaných materiálů. "Uvnitř figur jsou prázdné lahve a molitan, které jsme našli v odpadkových koších," upozorňuje Bao Long Duong.

Studenti Ateliéru digitálních médií stejné univerzity se zaměřili na svéráz Ústí nad Labem a okolní krajiny. Po vzoru romantických malířů devatenáctého století, kteří se inspirovali tamní přírodou, se také oni navracejí k "tradičním formám krásy". S nadsázkou natočené video, na kterém se na louce potkávají rytíři a dámy v historických kostýmech, se jmenuje Tannhäuser podle opery Richarda Wagnera. Skladatel se pro své dílo inspiroval okolím hradu Střekov, jenž patří k ústeckým dominantám.

Lekce o čínském špiclování

Přehlídka Pokoje láká k návštěvě desítek dalších instalací, které jsou často interaktivní a také angažované. Studenti digitálního designu ze Zlína vábí na stylovou diskotéku, po stisknutí tlačítka se však divák stane obětí kyberkomplotu, je lustrován a vzápětí dostává malou lekci o čínském informačním systému, který zasahuje do soukromí svých občanů.

Novinkou osmého ročníku studentské přehlídky je takzvaný kurátorský pokoj. Jeden z největších sálů Desfourského paláce zaplnila kurátorka Magdalena Jadwiga Härtelová pracemi pěti autorek a autorů podle svého výběru.

Jednou z nich je studentka pražské UMPRUM původem z Hongkongu Wai Ting Loretta Lau, která pro Pokoje připravila performanci. Na bílé plátno promítala tváře prezidentů Česka i Číny a správkyně Hongkongu a během jejich projevů při vypnutém zvuku překreslovala jejich portréty na plátno. "Oni nepotřebují, abychom je poslouchali. Stačí jim jistota, že víme, že mluví," vysvětluje svou práci umělkyně.