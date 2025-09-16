Pasta Oner na výstavě Ermitage v Obecním domě odkryje svou „poustevnu“

Prostřednictvím obsáhlých sérií maleb, kreseb, objektů a instalací i nových materiálově experimentálních děl se návštěvníci budou moci vydat do tradičních autorových témat popkulturní paměti a ikonografií konzumní společnosti. Autor navíc poprvé představí sérii děl s výraznými autobiografickými akcenty.
Na sólové autorské výstavě Ermitage se Pasta Oner, vlastním jménem Zdeněk Řanda, představí více než sedmi desítkami nových a speciálně pro výstavu vytvořených uměleckých děl. Výstava vznikala nepřetržitě během posledních dvou let.
"Poslední Pastova výstava Holy Grail znamenala určitý milník a průlom v autorově vizuálním tvarosloví: zcela upustil od - dříve pro sebe typických - citací starých mistrů, stejně tak jako od plošné, komiksově orientované estetiky a realistické motivy začal propojovat s více post-naturální, synteticky transponovanou barevnou tonalitou," uvedl kurátor výstavy Pavel Kubesa.
"Ermitage je v poloze malby pak dalším rozvedením těchto nových Pastových vizuálních principů. Současně zde ale autor vystupuje i se zcela novým významovým kontextem své práce: jeho fokus se neomezuje jen na vnější svět popkulturních symbolů, ale nově se noří i do své vlastní osobní historie, když vytváří určitý intimní monument rodinného archivu," dodal.
Slovo ermitáž pochází z francouzského ermite (poustevník) a znamená malé, tiché odlehlé místo určené pro meditaci, poustevnu. Později se stalo názvem slavného Petrohradského muzea sbírky Kateřiny Veliké. "Po celou svou kariéru jsem stál v jistém smyslu bokem aktuálních trendů a budoval jsem si svou vlastní 'uměleckou poustevnu', skrze kterou jsem se snažil vnímat současný svět a společnost v její úplnosti a bohatosti. Ermitage je proto nejen mým odkazem a poctou popkulturním ikonám, ale i místem, kde se nad touto společnou sdílenou pamětí můžeme vespolně zamyslet," podotkl Pasta Oner.
Středobodem Pastovy tvorby je akrylová malba a vytváření závěsných obrazů stejně jako navrhování prostorových objektů, plastik, instalací, grafických listů a netradičních technik. Dlouhodobě reflektuje soudobou popkulturní společnost.