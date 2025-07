Pařížské centrum promítá příběh Malého prince na stěny i podlahu

V uměleckém centru Atelier des Lumières letos v létě ožila kniha Malý princ známého francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho. Díky videoprojekcím a prostorovému zvuku se ale přítomní s knížkou seznámí ze zcela jiné perspektivy, odehrává se totiž na podlaze, stěnách a v celém prostoru kolem nich.

V uměleckém centru Atelier des Lumières letos v létě ožila kniha Malý princ známého francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho. Díky videoprojekcím a prostorovému zvuku se ale přítomní s knížkou seznámí ze zcela jiné perspektivy, odehrává se totiž na podlaze, stěnách a v celém prostoru kolem nich.

"Prosím, nakresli mi beránka!" říká během videoprojekce hlas Malého prince větu, kterou si z poetického textu pamatují snad všichni čtenáři. Příběh je vyprávěn ve francouzštině s anglickými titulky a doprovází ho působivá hudba. Celé představení trvá asi 50 minut a diváci při něm absolvují putování od asteroidu B612 přes poušť až po planety, které Malý princ navštívil.

V rozlehlém a členitém sále je možné využít několik míst k sezení, většina příchozích ale posedává po zemi všude uprostřed prostoru, nebo se opírá o stěny. Děti si pak užívají, že si mohou na Malého prince na zdech i "sáhnout". "Krásný magický příběh, pro děti i dospělé," ohodnotila představení britská rodina, která dorazila na výlet do Paříže spolu se svými dvěma dětmi.

"Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné," zazní během představení i nejznámější citát. Diváci na něm mimo jiné oceňují právě i to, že věrně odráží knihu.

Příběh o ztroskotání pilota, který v saharské poušti potká Malého prince pocházejícího z jiné planety, je jednou z nejprodávanějších knih všech dob a ročně se jí prodá přes milion výtisků. Milují ji i čeští čtenáři. Poprvé vyšla 6. dubna 1943 v USA s ilustracemi samotného tvůrce - francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. Jde rovněž o nejpřekládanější knihu s více než 600 oficiálními verzemi.

Původně měla výstava trvat jen od dubna do začátku července, nakonec byla prodloužena až do 31. srpna. Je ale otevřena pouze v úterý, ve čtvrtek a v neděli. Vstupenky stojí od 17 eur (417 Kč), děti do tří let mají vstupné zdarma.

Zbylé dny, tedy v pondělí, středu, pátek a sobotu, se prostor Atelier des Lumières naopak přemění ve výstavu nizozemského malíře Vincenta van Gogha. Zvuková a světelná show přitom divákům umožní přenést se přímo do obrazů slavného Nizozemce. Právě tuto výstavu navštívili v jednom z dílů i hlavní hrdinové oblíbeného seriálu Emily in Paris.

Umělecké centrum Atelier des Lumières se nachází v 11. pařížském obvodě, v místě bývalých sléváren. V minulosti se zde konaly například výstavy Gustava Klimta, Salvadora Dalího, Pabla Picassa či Paula Cézanna.

Společnost Culturespaces podle svého tiskového prohlášení provozuje celkem 11 podobných zážitkových výstav ve Francii, Nizozemsku, ale i Německu či Jižní Koreji. Každoročně je navštíví pět milionů diváků.