Praha prodlouží zapůjčení Slovanské epopeje do Moravského Krumlova o pět let

Radní rozhodli na základě dohody s Johnem Muchou, Marcusem Jamesem Muchou a Nadací Mucha, z níž vyplývá, že dílo zůstane v Moravském Krumlově do té doby, než pro něj Praha zajistí stálou expozici. Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09) ČTK řekl, že rozhodnutí radních jej potěšilo.
Podle dokumentu, který v pondělí schválila rada, se umístění obrazů v Moravském Krumlově osvědčilo. "Technické podmínky uvedené ve stávající smlouvě a veškeré parametry ICOM (Mezinárodní rada muzeí, pozn. red.) jsou průběžně dodržovány a pravidelné kontroly ze strany půjčitele - Galerie hlavního města Prahy - potvrzují dodržování všech standard spojených s expozicí národní kulturní památky," stojí v důvodové zprávě materiálu. Návštěvnost zámku po vystavení díla vzrostla podle zprávy zhruba dvojnásobně, loni tam zavítalo přibližně 33 000 lidí.
"Mám z rozhodnutí pražských radních velkou radost, epopeji je u nás dobře, vystavujeme ji v důstojných podmínkách," uvedl starosta Moravského Krumlova Třetina. Doplnil, že zájem o prohlídku letos stoupá a blíží se prvnímu roku po návratu díla do Moravského Krumlova.
Slovanskou epopej tvoří 20 velkých pláten, která maloval Mucha od roku 1910 celkem 18 let. Po dokončení dílo daroval Praze s podmínkou, že mu vybuduje důstojné výstavní prostory, termín však nestanovil. Trvalé prostory pro Slovanskou epopej se v metropoli hledají od začátku minulého století.
V 50. letech minulého století byl cyklus umístěn na zámek do Moravského Krumlova. V roce 2001 Praha schválila záměr umístit epopej na pražském Výstavišti. Na to však nedošlo. O devět let později pražští radní rozhodli, že se cyklus přestěhuje do Veletržního paláce. Rada to zdůvodnila špatným stavem zámku a na stěhování a vytvoření expozice uvolnila 25 milionů korun. O několik týdnů později Muchova rodina požádala soud o vydání předběžného opatření, jímž chtěla zabránit stěhování do Veletržního paláce. Od té doby trvají spory o její umístění a vlastnictví.
Cyklus byl ve Veletržním paláci nakonec vystaven od roku 2012 do roku 2017. O čtyři roky později se vrátil zpět do Moravského Krumlova. Zatímco malířův příbuzný John Mucha v roce 2023 po dohodě s magistrátem žalobu po letech stáhl, druhá dědička Jarmila Mucha Plocková podala vlastní žalobu na určení vlastníka. Podle ní je dohoda s Johnem Muchou pro město nevýhodná a zejména neřeší definitivně otázku vlastnictví epopeje.