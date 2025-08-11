Výtvarné umění

Praha prodlouží zapůjčení Slovanské epopeje do Moravského Krumlova o pět let

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Praha prodlouží smlouvu s Moravským Krumlovem o zapůjčení souboru 20 velkoformátových obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej o pět let do roku 2031. Rozhodli o tom v pondělí pražští radní. Cyklus je vystaven na moravskokrumlovském zámku. Nynější smlouva vyprší 20. května 2026.
Muchovo dílo s názvem Slovanská epopej: Apotheosa z dějin Slovanstva
Muchovo dílo s názvem Slovanská epopej: Apotheosa z dějin Slovanstva | Foto: Muzeum hlavního města Prahy

Radní rozhodli na základě dohody s Johnem Muchou, Marcusem Jamesem Muchou a Nadací Mucha, z níž vyplývá, že dílo zůstane v Moravském Krumlově do té doby, než pro něj Praha zajistí stálou expozici. Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09) ČTK řekl, že rozhodnutí radních jej potěšilo.

Podle dokumentu, který v pondělí schválila rada, se umístění obrazů v Moravském Krumlově osvědčilo. "Technické podmínky uvedené ve stávající smlouvě a veškeré parametry ICOM (Mezinárodní rada muzeí, pozn. red.) jsou průběžně dodržovány a pravidelné kontroly ze strany půjčitele - Galerie hlavního města Prahy - potvrzují dodržování všech standard spojených s expozicí národní kulturní památky," stojí v důvodové zprávě materiálu. Návštěvnost zámku po vystavení díla vzrostla podle zprávy zhruba dvojnásobně, loni tam zavítalo přibližně 33 000 lidí.

"Mám z rozhodnutí pražských radních velkou radost, epopeji je u nás dobře, vystavujeme ji v důstojných podmínkách," uvedl starosta Moravského Krumlova Třetina. Doplnil, že zájem o prohlídku letos stoupá a blíží se prvnímu roku po návratu díla do Moravského Krumlova.

Slovanskou epopej tvoří 20 velkých pláten, která maloval Mucha od roku 1910 celkem 18 let. Po dokončení dílo daroval Praze s podmínkou, že mu vybuduje důstojné výstavní prostory, termín však nestanovil. Trvalé prostory pro Slovanskou epopej se v metropoli hledají od začátku minulého století.

