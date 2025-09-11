Výtvarné umění

Czech Design Week oživí pražskou Galerii Mánes a Clam-Gallasův palác

před 2 hodinami
V centru Prahy ve čtvrtek 11. září začne 12. ročník festivalu Czech Design Week. Své designové počiny představí zhruba stovka tvůrců, značek a studií. Především mladí designéři dostanou příležitost v barokním Clam-Gallasově paláci na Starém Městě. Festival potrvá do neděle 14. září. Za pořadatele o tom informoval Jakub Dzeverin Dulínek.
Hlavním dějištěm festivalu Czech Design Week 2025 bude už počtvrté funkcionalistická Galerie Mánes. | Foto: Anna Pleslová

Hlavním dějištěm festivalu bude počtvrté funkcionalistická Galerie Mánes. Návštěvníci tam uvidí široké spektrum designových výrobků. Sklo, porcelán, šperky a módu doplní produktový a interiérový design, ale také technologické inovace a tvorba, která klade důraz na udržitelnost.

