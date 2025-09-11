Czech Design Week oživí pražskou Galerii Mánes a Clam-Gallasův palác

Hlavním dějištěm festivalu bude počtvrté funkcionalistická Galerie Mánes. Návštěvníci tam uvidí široké spektrum designových výrobků. Sklo, porcelán, šperky a módu doplní produktový a interiérový design, ale také technologické inovace a tvorba, která klade důraz na udržitelnost.
Clam-Gallasův palác bude stejně jako loni hostit výstavu New Generation s asi 30 nejmladšími umělci a designéry. Jejich díla na pomezí designu a volného umění pomůže vystavit Muzeum Prahy. Mimo jiné půjde o práce fotografky Marie Tomanové, malíře Matyáše Maláče, sochařky Magdaleny Roztočilové nebo designérů Karolíny Kučerové a Sebastiana Komáčka.
Festival se letos rozšíří i do prostor legendární pražské Kavárny Slavie na Národní třídě. Ta připraví designové menu s historickým dezertem z 30. let 20. století.