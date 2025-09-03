Výtvarné umění

Najde spor o Slovanskou epopej smírné řešení? Praha jedná s Muchovými dědici

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Pražský magistrát jedná s dědici malíře Alfonse Muchy o smírném řešení sporu o Slovanskou epopej. Na středeční schůzi výboru pro kulturu pražského magistrátu to řekl ředitel odboru kultury a cestovního ruchu Jiří Sulženko.
Jeden z 20 velkoformátových obrazů cyklu Slovanská epopej, jejímž autorem je Alfons Mucha.
Jeden z 20 velkoformátových obrazů cyklu Slovanská epopej, jejímž autorem je Alfons Mucha. | Foto: Galerie hlavního města Prahy

Výbor kvůli tomu o měsíc odložil projednání dodatku ke smlouvě, kterým by Praha prodloužila zápůjčku cyklu obrazů Moravskému Krumlovu do roku 2031. Dodatek už před několika týdny schválili pražští radní, definitivní slovo bude mít zastupitelstvo.

Muchova dědička Jarmila Mucha Plocková podala v září 2023 žalobu o určení vlastníka tohoto rozsáhlého výtvarného díla na hlavní město i na druhého dědice Johna Muchu. Chtěla, aby se soudu účastnili všichni potenciální vlastníci.

"Praha je žalovaná Jarmilou Mucha Plockovou. Soud vyzval obě strany ke smírnému řešení, na tom pracujeme," řekl Sulženko. Doplnil, že město jedná s oběma dědici, kteří vznesli požadavky na úpravu podmínek smlouvy o výpůjčce Slovanské epopeje do Moravského Krumlova. "Rádi bychom jim vyšli vstříc, abychom snáze došli smíru," řekl ředitel odboru kultury. Požádal proto členy výboru o stažení bodu z programu, aby mohl požadavky dědiců do návrhu smlouvy zapracovat. Přislíbil, že ho předloží na říjnovém jednání výboru.

Cyklus Slovanská epopej tvoří 20 velkých pláten, která maloval Mucha od roku 1910 celkem 18 let. Po dokončení dílo daroval Praze s podmínkou, že mu vybuduje důstojné výstavní prostory, termín však nestanovil. Trvalé prostory pro Slovanskou epopej se v metropoli hledají od začátku minulého století.

V 50. letech byl cyklus umístěn na zámek do Moravského Krumlova. V roce 2001 Praha schválila záměr umístit epopej na pražském Výstavišti. To se však nestalo. O devět let později pražští radní rozhodli, že se cyklus přestěhuje do Veletržního paláce. Rada to zdůvodnila špatným stavem zámku. O několik týdnů později Muchova rodina požádala soud o vydání předběžného opatření, jímž chtěla zabránit stěhování do Veletržního paláce. Od té doby trvají spory o její umístění a vlastnictví.

Související

Nizozemec snědl slavný banán Maurizia Cattelana za několik milionů eur

Comedian, Mauritzio Cattelan

Cyklus byl ve Veletržním paláci vystaven od roku 2012 do roku 2017. O čtyři roky později se vrátil zpět do Moravského Krumlova. Zatímco malířův příbuzný John Mucha v roce 2023 po dohodě s magistrátem žalobu po letech stáhl, druhá dědička Jarmila Mucha Plocková podala vlastní žalobu na určení vlastníka. Podle ní je dohoda s Johnem Muchou pro město nevýhodná a zejména neřeší definitivně otázku vlastnictví epopeje.

 
Mohlo by vás zajímat

Sbírka zlozvyků Kateřiny Šedé i Langova velrybí kostra. Čtyři dny s uměním na dosah

Sbírka zlozvyků Kateřiny Šedé i Langova velrybí kostra. Čtyři dny s uměním na dosah

Svatováclavská koruna, žezlo a jablko opět na očích. Budou vystaveny od 15. září

Svatováclavská koruna, žezlo a jablko opět na očích. Budou vystaveny od 15. září

Prezident Pavel zahájil návštěvu Slovinska prohlídkou domu architekta Plečnika

Prezident Pavel zahájil návštěvu Slovinska prohlídkou domu architekta Plečnika

Odcházíme. Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

Odcházíme. Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku
umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Moravský Krumlov John Mucha Slovanská epopej Alfons Mucha Veletržní palác

Právě se děje

před 2 minutami
"Šaškárna", "hra na schovávanou". Milionový krok vlády v Bitcoingate sklízí kritiku

"Šaškárna", "hra na schovávanou". Milionový krok vlády v Bitcoingate sklízí kritiku

Ministerstvo spravedlnosti ve středu  podepsalo dohodu s kupci bitcoinů, které státu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský.
Aktualizováno před 30 minutami
„Převládne-li zdravý rozum, můžeme se dohodnout ,“ řekl Putin. Kyjev reagoval

ŽIVĚ
„Převládne-li zdravý rozum, můžeme se dohodnout ,“ řekl Putin. Kyjev reagoval

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 37 minutami

Debata Ekonomu: Větší podpora asistované reprodukce může zbrzdit demografickou krizi

Debata Ekonomu: Větší podpora asistované reprodukce může zbrzdit demografickou krizi
45:16
před 52 minutami
Propalestinští aktivisté rozpoutali zuřivý chaos, etapu Vuelty nepustili do cíle

Propalestinští aktivisté rozpoutali zuřivý chaos, etapu Vuelty nepustili do cíle

Jedenáctá etapa cyklistické Vuelty byla kvůli propalestinským demonstrantům v cíli předčasně ukončena bez vítěze. Lídr Vingegaard i tak zvýšil náskok.
Aktualizováno před 54 minutami
Stačilo! porušuje zákon, řekl soud, kandidátku ale nezrušil. "Dělají to všichni"

Stačilo! porušuje zákon, řekl soud, kandidátku ale nezrušil. "Dělají to všichni"

Hnutí Stačilo! vytvořilo podle krajského soudu v Brně pro podzimní sněmovní volby nepřiznanou koalici a porušuje zákon.
před 1 hodinou
Intimní život Čechů se mění. Méně sexu, více masturbace a potíže s nutkavým chováním

Intimní život Čechů se mění. Méně sexu, více masturbace a potíže s nutkavým chováním

Češi mají méně sexu, ale častěji masturbují. Z průzkumu vyplývá i to, že každý čtvrtý muž zažil období nutkavého sexuálního chování.
před 1 hodinou

První kombík BYD v Česku slibuje dojezd 1350 km a za konkurenci bere Škodu Superb

První kombík BYD v Česku slibuje dojezd 1350 km a za konkurenci bere Škodu Superb
Prohlédnout si 16 fotografií
Seal 6 DM-i Touring má nejbližšího konkurenta Škodu Superb PHEV.
Chce oslovit zájemce o kombík s nízkou spotřebou.
Další zprávy