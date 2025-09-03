Najde spor o Slovanskou epopej smírné řešení? Praha jedná s Muchovými dědici

Výbor kvůli tomu o měsíc odložil projednání dodatku ke smlouvě, kterým by Praha prodloužila zápůjčku cyklu obrazů Moravskému Krumlovu do roku 2031. Dodatek už před několika týdny schválili pražští radní, definitivní slovo bude mít zastupitelstvo.
Muchova dědička Jarmila Mucha Plocková podala v září 2023 žalobu o určení vlastníka tohoto rozsáhlého výtvarného díla na hlavní město i na druhého dědice Johna Muchu. Chtěla, aby se soudu účastnili všichni potenciální vlastníci.
"Praha je žalovaná Jarmilou Mucha Plockovou. Soud vyzval obě strany ke smírnému řešení, na tom pracujeme," řekl Sulženko. Doplnil, že město jedná s oběma dědici, kteří vznesli požadavky na úpravu podmínek smlouvy o výpůjčce Slovanské epopeje do Moravského Krumlova. "Rádi bychom jim vyšli vstříc, abychom snáze došli smíru," řekl ředitel odboru kultury. Požádal proto členy výboru o stažení bodu z programu, aby mohl požadavky dědiců do návrhu smlouvy zapracovat. Přislíbil, že ho předloží na říjnovém jednání výboru.
Cyklus Slovanská epopej tvoří 20 velkých pláten, která maloval Mucha od roku 1910 celkem 18 let. Po dokončení dílo daroval Praze s podmínkou, že mu vybuduje důstojné výstavní prostory, termín však nestanovil. Trvalé prostory pro Slovanskou epopej se v metropoli hledají od začátku minulého století.
V 50. letech byl cyklus umístěn na zámek do Moravského Krumlova. V roce 2001 Praha schválila záměr umístit epopej na pražském Výstavišti. To se však nestalo. O devět let později pražští radní rozhodli, že se cyklus přestěhuje do Veletržního paláce. Rada to zdůvodnila špatným stavem zámku. O několik týdnů později Muchova rodina požádala soud o vydání předběžného opatření, jímž chtěla zabránit stěhování do Veletržního paláce. Od té doby trvají spory o její umístění a vlastnictví.
Cyklus byl ve Veletržním paláci vystaven od roku 2012 do roku 2017. O čtyři roky později se vrátil zpět do Moravského Krumlova. Zatímco malířův příbuzný John Mucha v roce 2023 po dohodě s magistrátem žalobu po letech stáhl, druhá dědička Jarmila Mucha Plocková podala vlastní žalobu na určení vlastníka. Podle ní je dohoda s Johnem Muchou pro město nevýhodná a zejména neřeší definitivně otázku vlastnictví epopeje.