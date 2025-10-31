Výtvarné umění

Cattelanova zlatá toaleta míří do aukce. Vyvolávací cena je deset milionů dolarů

ČTK ČTK
před 3 hodinami
V aukční síni v New Yorku se bude 18. listopadu konat aukce zlaté toalety. Dílo s názvem Amerika od slavného italského umělce Maurizia Cattelana váží přes 101,2 kilogramu a vyvolávací cena začíná na deseti milionech dolarů (více než 210 milionů Kč). Zcela zlatý a funkční záchod je identický s tím, který proslul loupeží v roce 2019 z anglického Blenheimského paláce, uvedla v pátek agentura AP.
Aukční dům Sotheby's oznámil, že vydraží zlatý záchod, sochu italského umělce Maurizia Cattelana s názvem Amerika. Dražba je naplánována na 18. listopadu v New Yorku. | Foto: Profimedia.cz

Podle umělce je dražená toaleta satirou na nadměrné bohatství. "Cokoli sníte, ať už je to oběd za 200 dolarů či párek v rohlíku za dva dolary, výsledek, pokud jde o potřebu záchodu, je stejný," řekl Cattelan.

V roce 2016 existovaly dvě verze stejné toalety: jedna patřila neznámému sběrateli a druhá byla součástí expozice Guggenheimova muzea v New Yorku. Více než 100 000 návštěvníků se tehdy tlačilo ve frontě na tříminutový zážitek - možnost usednout na zlatou toaletu a vykonat potřebu. Muzeum dokonce dílo nabídlo i americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v jeho prvním funkčním období.

V roce 2019 byla toaleta vystavena v londýnském Blenheimském paláci, odkud ji po několika dnech ukradla skupina zlodějů. Dva z nich byli letos odsouzeni, samotná toaleta se však nikdy nenašla. Vyšetřovatelé se domnívají, že ji lupiči pravděpodobně roztavili.

Dokonalý provokatér uměleckého světa - tak Maurizia Cattelana označuje David Galperin, vedoucí oddělení současného umění v aukční síni Sotheby’s v New Yorku, kde se toaleta bude dražit. Galperin však přiznává, že netuší, za kolik dílo nakonec vydraží.

umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah New York aukce toaleta Sotheby's

