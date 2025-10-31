Cattelanova zlatá toaleta míří do aukce. Vyvolávací cena je deset milionů dolarů

Podle umělce je dražená toaleta satirou na nadměrné bohatství. "Cokoli sníte, ať už je to oběd za 200 dolarů či párek v rohlíku za dva dolary, výsledek, pokud jde o potřebu záchodu, je stejný," řekl Cattelan.
V roce 2016 existovaly dvě verze stejné toalety: jedna patřila neznámému sběrateli a druhá byla součástí expozice Guggenheimova muzea v New Yorku. Více než 100 000 návštěvníků se tehdy tlačilo ve frontě na tříminutový zážitek - možnost usednout na zlatou toaletu a vykonat potřebu. Muzeum dokonce dílo nabídlo i americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v jeho prvním funkčním období.
V roce 2019 byla toaleta vystavena v londýnském Blenheimském paláci, odkud ji po několika dnech ukradla skupina zlodějů. Dva z nich byli letos odsouzeni, samotná toaleta se však nikdy nenašla. Vyšetřovatelé se domnívají, že ji lupiči pravděpodobně roztavili.
Dokonalý provokatér uměleckého světa - tak Maurizia Cattelana označuje David Galperin, vedoucí oddělení současného umění v aukční síni Sotheby’s v New Yorku, kde se toaleta bude dražit. Galperin však přiznává, že netuší, za kolik dílo nakonec vydraží.
Na Cattelanovu toaletu se mohou lidé přijít podívat několik dní před aukcí v sídle Sotheby’s v Breuer Building v New Yorku. Tentokrát si ji však návštěvníci budou moci jen prohlédnout, nikoli fyzicky použít.
Maurizio Cattelan je italský konceptuální umělec, který je známý provokativními a vtipnými díly. Jeho nejznámějším výtvorem je Komediant z roku 2019 - banán přilepený stříbrnou lepicí páskou ke zdi. Loni se prodal za 6,2 milionu dolarů. Dalším jeho kontroverzním dílem je socha klečícího Hitlera nazvaná On, která se v roce 2016 vydražila za 17,2 milionu dolarů.