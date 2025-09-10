Výtvarné umění

V centru Hradce Králové archeologové objevili dřevěný chodník ze 13. století

V historickém centru východočeské metropole archeologové objevili dřevěný chodník z druhé poloviny 13. století. Objev učinili v Tomkově ulici při současném archeologickém záchranném výzkumu, řekla dnes mluvčí Muzea východních Čech v Hradci Králové Lucie Peterková. Výzkum archeologové provádějí od března v souvislosti s opravami kanalizace, vodovodu a nejnověji i se stavbou teplovodu.
V královéhradecké Tomkově ulici archeologové objevili dřevěný chodník ze 13. století.
V královéhradecké Tomkově ulici archeologové objevili dřevěný chodník ze 13. století. | Foto: Profimedia.cz

"Ve střední části Tomkovy ulice se podařilo v těchto dnech odkrýt povrch dřevěného chodníku o šířce asi 1,2 metru, ke kterému z jižní strany přiléhaly roubené dřevěné stavby. Tyto nálezy se nacházejí mělce pod povrchem, již v hloubce kolem jednoho metru," uvedla Peterková.

Chodník i sousední stavby vznikly ve druhé polovině 13. století a zanikly na počátku 14. století, částečně zřejmě v důsledku požáru. Nález podle zástupců muzea ukazuje na to, že od té doby se urbanistické uspořádání příliš nezměnilo a dnešní Tomkova ulice může být považována za jednu z nejstarších na hradeckém návrší.

"Povrch chodníku i vnitřky staveb vydaly četné zlomky keramických červeně malovaných nádob, a to hrnků, pohárků, džbánů, dále pak také velké množství zvířecích kostí. Díky příhodným vlastnostem zeminy se uchovaly i předměty ze dřeva a také z kůže," uvedla na webu Peterková.

Nálezy ze dřeva podle ní prozkoumají dendrologové. "Výzkum pokračuje a jistě přinese další zajímavá zjištění o počátcích města Hradce Králové," dodala Peterková.

Tomkova ulice je poblíž Velkého náměstí na hradeckém návrší na ostrohu nad soutokem Labe a Orlice, kde je památková rezervace. Návrší je významným místem osídlení od pravěku. Ve středověku se především na západ od historického centra města rozprostírala lidnatá předměstí, která v 18. století ustoupila stavbě barokní pevnosti. Letos si Hradec Králové připomíná řadou kulturních a společenských akcí výročí 800 let od první písemné zmínky o městě.

 
