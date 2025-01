Návrat do světa zamořeného zombie. Nová řada The Last of Us bude mít premiéru v dubnu

Už v dubnu videotéka Max začne vysílat očekávanou druhou řadu postapokalyptického seriálu The Last of Us. Vyplývá to z nového traileru, který v úterý zveřejnila televize HBO. Ve videu se poprvé představují postavy Abby a Diny, které ztvárnily herečky Kaitlyn Dever a Isabela Merced, nebo vedoucí frakce přeživších Isaac v podání Jeffreyho Wrighta.

1:07 Druhá řada seriálu The Last of Us bude ve videotéce Max k vidění od dubna. | Video: HBO