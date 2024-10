Recenze: Demi Moore chce mít zase dokonalé tělo. Film je bohužel zcela vyprázdněný

Každý ročník festivalu ve francouzském Cannes má jeden film, o kterém se mluví. Který se stane událostí, ať už vyhraje prestižní ceny, či nikoli. Letos to byla Substance. Směs černé komedie a brutálního tělesného hororu plného transmutací těla získala ocenění za scénář a pověst snímku, ze kterého se houfně odchází. Jak je to doopravdy?

Francouzská režisérka Coralie Fargeat si v květnu omotala canneské publikum i porotu kolem prstu dílem, které mělo být mimo jiné velkým comebackem herečky Demi Moore. A skutečně, jak se od čtvrtka mohou přesvědčit návštěvníci českých kin, kde lze Substance vidět: jednašedesátiletá Američanka v roli stárnoucí televizní hvězdy je nepochybným magnetem příběhu o tom, co se stane, když požijete záhadnou látku, jež provede řadu nečekaných věcí s vaším tělem.

Hrdinka Elisabeth Sparkle má v televizi pořad, jaký by českoslovenští pamětníci znali pod názvem Cvičme v rytme. Tedy aerobik s dívkami v jednodílných plavkách, kdysi to stačilo ke štěstí publika i televizních producentů. Jenže právě chlapík s obřím doutníkem a křestním jménem Harvey - zjevný odkaz na producenta Harveyho Weinsteina - má za to, že Elisabeth už nemůže být královnou obrazovek. A hledá náhradu.

Hrdinka mezitím zjistí, že existuje tajemná procedura, která by jí vrátila dokonalé tělo, mládí a vše, co k němu patří. Má to jediný háček. Je to jen na sedm dní. Dalších sedm bude muset prožít v původním těle. A pak znovu, přesně podle návodu.

Substance začíná slibně. Extrémně estetizované záběry, kdy v nepříjemných, přitom stylizovaných detailech vidíme obličeje třeba při tom, když protagonisté jedí, případně močí a ještě u toho telefonují, naznačují, že režisérka se nebojí jít opravdu na tělo. A to potvrdí, když dojde na samotné scény proměny v mladší verzi sebe sama.

Procedura nezahrnuje jen obří injekce a nutnost jejich aplikace, nová část Elisabethina já se doslova vyklube z původního těla, zanechá puklinu na zádech a tu bude třeba ročně zašít. Což je stále jen začátek.

Pořád ještě jsme na pozoruhodné půdě, kdy Substance působí jako drsný mix cynické komedie a tělesného hororu s chytlavě podanou příměsí feministické kritiky.

Bohužel od této chvíle dál už režisérka nemá čím překvapit. A pouze stupňuje intenzitu scén, v nichž snad každá část lidského těla dojde nějaké újmy. A mnohé dříve neznámé kusy těl se objeví, neboť mladé Sue hrané Margaret Qualley dělá problém dodržovat přesně čas, kdy je třeba vyměnit se zase s Elisabeth a nechat své nové tělo týden ležet v podivném kómatu na umělé výživě. Což má důsledky.

Substance vlastně obsahuje jen jeden silný nápad: ukazuje, že podobné sci-fi zápletky s omlazením či jinou obdobnou modifikací vlastního těla nemají podobu nějaké jednorázové operace, kterou zaspíte. V této verzi naopak musí dotyčný opakovaně provádět řadu nepříjemných a bolestivých úkonů, neustále platit daň za vlastní rozhodnutí. A pykat za to, když se postaví proti pravidlům.

Autorka chce tematizovat tyranii patriarchátu a klamných ideálů krásy, stejně jako s tím související otázky sebenenávisti a závislosti na snaze být dokonalejší verzí sebe sama. Jenže groteskní nadsázka neutáhne celý snímek, navíc jde o témata už dávno zpracovaná.

O podobných formách sebeklamu a závislosti na televizi vyprávěl už třeba Darren Aronofsky v mnohem lepším snímku Requiem za sen. Substance tak navzdory formální vypiplanosti mnoha scén, úderné hudbě a záplavě brutalit působí poněkud zastarale, jako relikt 90. let minulého století.

Přestože Substance pracuje s nadsázkou, bere se až příliš vážně na to, aby se mohla stát čistě zábavným brakem. Už proto, že násilí i obludné transmutace těla tu neustále mají být nositelem nějakého - ovšem zcela zjevného - významu, což jim paradoxně ubírá na síle.

Když někdo někomu dlouhé desítky vteřin rozbíjí obličej o zrcadlo do krvavé kaše, není třeba se nad tím hned pohoršovat. Pokud to ovšem má být ilustrace ženské řevnivosti či závistivosti způsobené diktátem ideálu krásy, pak je to minimálně nechtěně komické, až otravné ve své doslovnosti. Veškeré metafory je zde třeba omlátit publiku o ksicht - a to doslova.

Občas z filmu přeci jen vytryskne trocha toho brakového násilí spojeného s potřebnou porcí grotesknosti a také skvělými realistickými triky, které nespoléhají na digitální kouzla, ale na rukodělnou práci.

Závěr je roztomile přemrštěný a krev tryskající nekonečně dlouho má konečně osvobozující rozměr, jakkoli ani tady snímek nepřekračuje rozměry umně estetizovaného braku. Spíše můžeme opatrně zatleskat, že tvůrci konečně přitakali svým béčkovým kořenům.

Existuje přitom mnoho děl, která umí násilí, krev či nechutnosti přetavit do opravdu transgresivních zkušeností. Třeba režisér David Cronenberg také pozoruje různé mutace a proměny těl - ovšem s pozoruhodnou nezúčastněností, aby nechal publikum zakoušet je spolu s protagonisty a donutil ho přemýšlet o tom, co právě vidí.

Ve světle podobné tvorby působí Substance jako zcela vyprázdněný film, který opravdu přemýšlení po publiku nevyžaduje, jakkoli v to asi tvůrci doufali. Sice se maskuje jako komedie a obsahuje pár podařených gagů, chce být ale uznávanou "artovkou". Přitom jde o dílo bezelstné a prosté sebereflexe.

Největším vtipem je tak nakonec cena z Cannes za scénář, jednoznačně nejslabší součást snímku.