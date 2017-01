Českou filharmonii povede i nadále šéfdirigent Bělohlávek, podepsal smlouvu na dalších šest let

před 1 hodinou

V čele České filharmonie zůstane i nadále Jiří Bělohlávek. Šéfdirigent a umělecký ředitel podepsal v Prezidentském salonku Rudolfina smlouvu na dalších šest let. Bělohlávek přivedl orchestr za dobu svého dlouholetého působení na důležitá světová pódia a uskutečnil s ním řadu významných nahrávek.

Praha – Šéfdirigent a umělecký ředitel Jiří Bělohlávek v Prezidentském salonku Rudolfina podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií.

Bělohlávek stojí v čele nejznámějšího tuzemského orchestru už čtyři sezony. Ve funkci by tak měl setrvat až do sezony 2021/2022.

Generální ředitel ČF David Mareček po podpisu novinářům řekl, že prodloužení smlouvy považuje za zásadní pro zachování kontinuity umělecké práce orchestru.

Bělohlávek podle Marečka výrazně pozvedl domácí i mezinárodní renomé filharmoniků a podařilo se mu nastolit příjemnou a tvůrčí atmosféru.

"Vnímám a přijímám nabídku pokračování mé činnosti v čele orchestru České filharmonie jako výraz obecného uznání naší společné práce uplynulých čtyř let," uvedl Bělohlávek. Za tu dobu přivedl orchestr na důležitá světová pódia a uskutečnil s ním řadu oceňovaných nahrávek, naposledy Slovanské tance Antonína Dvořáka.

Šéfdirigentův nástup v roce 2012 považuje Mareček za souhru šťastných okolností, které ovlivnila i podpora zřizovatele, ministerstva kultury.

"Začátek byl po dlouhém období nestability, takže se všichni k němu upínali s radostným očekáváním, že něco začne. Kolegové z managementu a já jsme si už tehdy lámali hlavu, jestli se podaří pana šéfdirigenta udržet i další období," poznamenal Mareček.

Jedině tím totiž mohla podle něj vzniknout umělecká stabilita, proto si prý vedení orchestru přálo, aby spolupráce trvala deset let. "To se dnešním dnem symbolicky naplňuje a já za to děkuji," řekl.

autor: ČTK