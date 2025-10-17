Taylor Swiftová zkoumá temné stránky slávy. Texty na novém albu se trefují do černého

Paralelně se stále rostoucím úspěchem a masovější popularitou se Taylor Swiftová musí vypořádávat také s agilnější armádou odpůrců, kteří jí takzvaně nemohou přijít na jméno. Zdá se, že její už dvanáctá studiovka The Life of a Showgirl opět prohloubí příkopy mezi tábory jejích obdivovatelů a haterů.
Zpěvačka se na ní po předešlé, spíše zádumčivé a unaveně působící desce The Tortured Poets Department z loňského dubna vrací k přímočařejšímu a nablýskanějšímu pojetí popu. Přesto však nejde o záplavu prvoplánových, na první dobrou útočících melodií. Její pop zůstává velmi vkusný, decentní a aranžérsky střízlivý.
Žádné desítky producentů, ale práce ve třech
Celistvosti dvanácti zařazených písní pomáhá skutečnost, že album kompletně vznikalo v tvůrčím triu - Swiftová ho připravovala s producenty Shellbackem a Maxem Martinem, naopak svého dvorního spolupracovníka Jacka Antonoffa nechala tentokrát odpočinout. U velkých popových hvězd přitom bývá obvyklé, že kredity autorů, aranžérů a producentů na jejich nahrávkách zahrnují desítky jmen, takto sevřená tvůrčí činnost se naopak vidí málokdy.
Ač se o albu i vzhledem k jeho kabaretní estetice mluví jako o optimistickém a radostném, protože mimo jiné odráží zpěvaččino nedávné zasnoubení s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem, pod naleštěným povrchem prosakují hlubší a ne vždy úplně veselá témata. Především temná stránka popularity a života pod neustálým dohledem médií a široké veřejnosti, což ještě umocňuje hlasitá a chyby neodpouštějící doba sociálních sítí.
Úvodní, synthpopově lehce roztančená skladba ale skutečně patří k tomu nejoptimističtějšímu, co dosud Taylor Swiftová napsala. Na zpěvaččinu adresu v minulosti vzhledem k počtu písní o nešťastných láskách mířilo už nespočet žertů, protože se skoro zdálo, že co písnička, to jiný muž, který jí zlomil srdce. Tentokrát naopak zpívá o tom, že její vyvolený "zachránil její srdce před osudem Ofélie", čímž odkazuje k postavě ze Shakespearova Hamleta, která ve slavném dramatu nakonec zešílela a utonula.
Jsi tak sexy jako tvůj poslední hit
Snad ještě chytlavější a pozitivnější je písnička Opalite, další skladby už ale nevyznívají tak rozradostněně. Ta s názvem Elizabeth Taylor má sice hudebně asi nejpřímější tah na branku, tematicky však interpretka hledá paralelu mezi svým životem a tím, co zažívala jedna z nejzářivějších hollywoodských hvězd minulého století, po které song pojmenovala.
"Co bys mohl dát dívce, která má všechno a zároveň nic?" ptá se Swiftová, čímž zřejmě naráží na to, že peníze, přepych a pozornost ještě nezaručí šťastný a spokojený život. Zmiňuje večeře v nejstarší restauraci v Hollywoodu Musso & Frank či pobyt v luxusním hotelu Plaza Athénée, přesto lze za jejími slovy vycítit pocit určité prázdnoty z tohoto pozlátkového světa. "Buď mým New Yorkem, když mě Hollywood nenávidí, jsi tak sexy jako tvůj poslední hit, zlato," připomíná autorka krutou a odvěkou pravdu showbyznysu.
Hodně se mluví také o písni Father Figure, která tematizuje loajalitu a zradu a držitelka čtrnácti Grammy do ní zapojila melodii ze stejnojmenné skladby George Michaela z roku 1987. V Eldest Daughter zase poukazuje na velký rozdíl mezi tím, jak se lidé prezentují na internetu a v prostředí sociálních sítí, a jejich skutečným životem. Zmiňuje bezohlednost komentářů internetových trollů, doslova se pozastavuje nad tím, že "apatie je sexy" a "každý názor je chladný jako led". Virtuální svět se pro mnohé frustrované jedince stal místem, kde mohou zazářit tím, že poníží či zesměšní někoho jiného, a text tento fenomén velmi přesně reflektuje.
Platí to i o songu CANCELLED!, který připomíná, že je snadné milovat někoho, kdo se zrovna vyhřívá na vrcholu popularity. "Ale jedna malá chyba a už jsi mimo seznam," zpívá Taylor, čímž odkazuje na fenomén nazývaný jako cancel culture, který z různých sociálních či společenských kruhů vytlačuje jedince, jejichž názor se části společnosti nelíbí.
Žádný muž mě nemiloval jako ty, vzkazuje kolegyni
Vůbec nejvíc pak debaty na všemožných platformách rozvířila píseň Actually Romantic, která by měla být odpovědí britské zpěvačce Charli XCX. Ta ve svém loňském hitu Sympathy Is A Knife zpívala o pocitech nejistoty ve společnosti jiné ženy, protože ve srovnání s ní nebude nikdy dokonalá - a podle různých indicií převládá názor, že tou ženou je míněna právě Swiftová. Americká hvězda k tomu přistupuje s nadhledem a zpívá, že taková míra pozornosti vůči její osobě je vlastně sladká a romantická, protože svědčí o tom, kolik času a energie kolegyně vynakládá na to, aby si ji spojovala se svými vlastními pochybnostmi. "Žádný muž mě nemiloval tak jako ty," vzkazuje zmíněné umělkyni.
Skladba Ruin The Friendship pod mottem "Stejně jsem tě měla políbit" vyzývá k tomu, abychom se nebáli žít a nelitovali jednou toho, co jsme neudělali. Wi$h Li$t zase poodhaluje zpěvaččina nejniternější přání. Zmiňuje, že lidé často touží po životě s jachtou, pod zářivými světly a s Oscarem na podlaze v koupelně, zatímco ona sama nechce nic víc než pár dětí a příjezdovou cestu s basketbalovým košem.
Co se týče množství hitových melodií, Taylor Swiftová už určitě natočila výraznější desky než The Life of a Showgirl. Album působí jako pěkně zarovnaný balíček karet, z nichž žádná na první pohled moc nevyčnívá. Jeho vyzývavá, na první pohled až extravagantní vizualizace však skrývá pod povrchem sdělení hlubší, než jsou v dnešním popu obvyklé. Ostatně, texty vždy patřily k silným stránkám Taylor Swiftové a pětatřicetiletá zpěvačka s přibývajícími životními zkušenostmi tento svůj talent i nadále rozvíjí.
Celý příběh alba uzavírá titulní píseň, ve které hostuje aktuální hvězda hitparád Sabrina Carpenterová. Fiktivní showgirl Kitty, jejíž postava pravděpodobně symbolizuje samotnou Taylor Swiftovou, zpívá, že je vdaná za showbyznys a i přes bolest schovanou pod rtěnkou a krajkou by tento život za nic jiného nevyměnila.
Komerční statistiky hovoří jasně: alba se hned za první den jen v USA prodalo 2,7 milionu kopií a za týden s přepočítanými streamy dokonce 4 miliony, čímž Taylor Swiftová překonala nejen své předchozí počiny, ale i dosud rekordní desku 25 od Adele. Zdá se tedy, že tento život v blízké budoucnosti ani měnit nebude muset.
Album
Taylor Swift - The Life of a Showgirl
Universal Music
3. října 2025