Recenze

Taylor Swiftová zkoumá temné stránky slávy. Texty na novém albu se trefují do černého

Josef Martínek
před 1 hodinou
Taylor Swiftová je ojedinělým fenoménem současné pop music. V době, kdy se hudební scéna i díky streamovacím platformám roztříštila a ikony typu Michaela Jacksona či Madonny se dnes už nerodí, dokáže zpěvačka prakticky s každým novým albem přepisovat různé rekordy. S novinkou The Life of a Showgirl se jí to podařilo znovu. Hudebně jde o slušný počin, textově dokonce o vynikající.
Taylor Swiftová pojala své dvanácté studiové album jako příběh fiktivní kabaretní tanečnice.
Taylor Swiftová pojala své dvanácté studiové album jako příběh fiktivní kabaretní tanečnice. | Foto: Universal Music

Paralelně se stále rostoucím úspěchem a masovější popularitou se Taylor Swiftová musí vypořádávat také s agilnější armádou odpůrců, kteří jí takzvaně nemohou přijít na jméno. Zdá se, že její už dvanáctá studiovka The Life of a Showgirl opět prohloubí příkopy mezi tábory jejích obdivovatelů a haterů.

Zpěvačka se na ní po předešlé, spíše zádumčivé a unaveně působící desce The Tortured Poets Department z loňského dubna vrací k přímočařejšímu a nablýskanějšímu pojetí popu. Přesto však nejde o záplavu prvoplánových, na první dobrou útočících melodií. Její pop zůstává velmi vkusný, decentní a aranžérsky střízlivý.

Taylor Swift, The Life of a Showgirl, 2025
Taylor Swift, The Life of a Showgirl, 2025
Taylor Swift, The Life of a Showgirl, 2025
Taylor Swift, Vancouver, 2024
Taylor Swift, Vancouver, 2024 Zobrazit 18 fotografií

Žádné desítky producentů, ale práce ve třech

Celistvosti dvanácti zařazených písní pomáhá skutečnost, že album kompletně vznikalo v tvůrčím triu - Swiftová ho připravovala s producenty Shellbackem a Maxem Martinem, naopak svého dvorního spolupracovníka Jacka Antonoffa nechala tentokrát odpočinout. U velkých popových hvězd přitom bývá obvyklé, že kredity autorů, aranžérů a producentů na jejich nahrávkách zahrnují desítky jmen, takto sevřená tvůrčí činnost se naopak vidí málokdy.

Ač se o albu i vzhledem k jeho kabaretní estetice mluví jako o optimistickém a radostném, protože mimo jiné odráží zpěvaččino nedávné zasnoubení s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem, pod naleštěným povrchem prosakují hlubší a ne vždy úplně veselá témata. Především temná stránka popularity a života pod neustálým dohledem médií a široké veřejnosti, což ještě umocňuje hlasitá a chyby neodpouštějící doba sociálních sítí.

Úvodní, synthpopově lehce roztančená skladba ale skutečně patří k tomu nejoptimističtějšímu, co dosud Taylor Swiftová napsala. Na zpěvaččinu adresu v minulosti vzhledem k počtu písní o nešťastných láskách mířilo už nespočet žertů, protože se skoro zdálo, že co písnička, to jiný muž, který jí zlomil srdce. Tentokrát naopak zpívá o tom, že její vyvolený "zachránil její srdce před osudem Ofélie", čímž odkazuje k postavě ze Shakespearova Hamleta, která ve slavném dramatu nakonec zešílela a utonula.

Taylor Swift - The Fate of Ophelia (Official Music Video) | Video: Youtube.com, Oficiální účet Taylor Swift

Jsi tak sexy jako tvůj poslední hit

Snad ještě chytlavější a pozitivnější je písnička Opalite, další skladby už ale nevyznívají tak rozradostněně. Ta s názvem Elizabeth Taylor má sice hudebně asi nejpřímější tah na branku, tematicky však interpretka hledá paralelu mezi svým životem a tím, co zažívala jedna z nejzářivějších hollywoodských hvězd minulého století, po které song pojmenovala.

"Co bys mohl dát dívce, která má všechno a zároveň nic?" ptá se Swiftová, čímž zřejmě naráží na to, že peníze, přepych a pozornost ještě nezaručí šťastný a spokojený život. Zmiňuje večeře v nejstarší restauraci v Hollywoodu Musso & Frank či pobyt v luxusním hotelu Plaza Athénée, přesto lze za jejími slovy vycítit pocit určité prázdnoty z tohoto pozlátkového světa. "Buď mým New Yorkem, když mě Hollywood nenávidí, jsi tak sexy jako tvůj poslední hit, zlato," připomíná autorka krutou a odvěkou pravdu showbyznysu.

Taylor Swiftová na obalu svého zatím nejnovějšího alba The Life of a Showgirl.
Taylor Swiftová na obalu svého zatím nejnovějšího alba The Life of a Showgirl. | Foto: Universal Music

Hodně se mluví také o písni Father Figure, která tematizuje loajalitu a zradu a držitelka čtrnácti Grammy do ní zapojila melodii ze stejnojmenné skladby George Michaela z roku 1987. V Eldest Daughter zase poukazuje na velký rozdíl mezi tím, jak se lidé prezentují na internetu a v prostředí sociálních sítí, a jejich skutečným životem. Zmiňuje bezohlednost komentářů internetových trollů, doslova se pozastavuje nad tím, že "apatie je sexy" a "každý názor je chladný jako led". Virtuální svět se pro mnohé frustrované jedince stal místem, kde mohou zazářit tím, že poníží či zesměšní někoho jiného, a text tento fenomén velmi přesně reflektuje.

Platí to i o songu CANCELLED!, který připomíná, že je snadné milovat někoho, kdo se zrovna vyhřívá na vrcholu popularity. "Ale jedna malá chyba a už jsi mimo seznam," zpívá Taylor, čímž odkazuje na fenomén nazývaný jako cancel culture, který z různých sociálních či společenských kruhů vytlačuje jedince, jejichž názor se části společnosti nelíbí.

Žádný muž mě nemiloval jako ty, vzkazuje kolegyni

Vůbec nejvíc pak debaty na všemožných platformách rozvířila píseň Actually Romantic, která by měla být odpovědí britské zpěvačce Charli XCX. Ta ve svém loňském hitu Sympathy Is A Knife zpívala o pocitech nejistoty ve společnosti jiné ženy, protože ve srovnání s ní nebude nikdy dokonalá - a podle různých indicií převládá názor, že tou ženou je míněna právě Swiftová. Americká hvězda k tomu přistupuje s nadhledem a zpívá, že taková míra pozornosti vůči její osobě je vlastně sladká a romantická, protože svědčí o tom, kolik času a energie kolegyně vynakládá na to, aby si ji spojovala se svými vlastními pochybnostmi. "Žádný muž mě nemiloval tak jako ty," vzkazuje zmíněné umělkyni.

Skladba Ruin The Friendship pod mottem "Stejně jsem tě měla políbit" vyzývá k tomu, abychom se nebáli žít a nelitovali jednou toho, co jsme neudělali. Wi$h Li$t zase poodhaluje zpěvaččina nejniternější přání. Zmiňuje, že lidé často touží po životě s jachtou, pod zářivými světly a s Oscarem na podlaze v koupelně, zatímco ona sama nechce nic víc než pár dětí a příjezdovou cestu s basketbalovým košem.

Související

S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album

Americká zpěvačka Taylor Swiftová

Co se týče množství hitových melodií, Taylor Swiftová už určitě natočila výraznější desky než The Life of a Showgirl. Album působí jako pěkně zarovnaný balíček karet, z nichž žádná na první pohled moc nevyčnívá. Jeho vyzývavá, na první pohled až extravagantní vizualizace však skrývá pod povrchem sdělení hlubší, než jsou v dnešním popu obvyklé. Ostatně, texty vždy patřily k silným stránkám Taylor Swiftové a pětatřicetiletá zpěvačka s přibývajícími životními zkušenostmi tento svůj talent i nadále rozvíjí.

Celý příběh alba uzavírá titulní píseň, ve které hostuje aktuální hvězda hitparád Sabrina Carpenterová. Fiktivní showgirl Kitty, jejíž postava pravděpodobně symbolizuje samotnou Taylor Swiftovou, zpívá, že je vdaná za showbyznys a i přes bolest schovanou pod rtěnkou a krajkou by tento život za nic jiného nevyměnila.

Komerční statistiky hovoří jasně: alba se hned za první den jen v USA prodalo 2,7 milionu kopií a za týden s přepočítanými streamy dokonce 4 miliony, čímž Taylor Swiftová překonala nejen své předchozí počiny, ale i dosud rekordní desku 25 od Adele. Zdá se tedy, že tento život v blízké budoucnosti ani měnit nebude muset.

Album

Taylor Swift, The Life of a Showgirl, 2025

Taylor Swift - The Life of a Showgirl
Universal Music
3. října 2025

 
Mohlo by vás zajímat

Romantika, jaká není moc k vidění. Film Velká odvážná nádherná cesta uhrane prostotou

Romantika, jaká není moc k vidění. Film Velká odvážná nádherná cesta uhrane prostotou
3:08

Pivo, intriky a krvavé střety. Série Rod Guinnessů nabízí hodně pěny, ale málo chutí

Pivo, intriky a krvavé střety. Série Rod Guinnessů nabízí hodně pěny, ale málo chutí

DiCaprio v županu a maniakální Sean Penn. Jedna bitva za druhou je skvělý film

DiCaprio v županu a maniakální Sean Penn. Jedna bitva za druhou je skvělý film
2:24

Tak moc se snaží být jiný, až zapomíná, jaký chce být. Film Franz je trochu v křeči

Tak moc se snaží být jiný, až zapomíná, jaký chce být. Film Franz je trochu v křeči
2:06
Recenze kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah hudba Taylor Swift album

Právě se děje

před 51 minutami

Černý pátek v Aberfanu: tisíce tun bahna pohřbily školu. Selhání zůstalo nepotrestané

Černý pátek v Aberfanu: tisíce tun bahna pohřbily školu. Selhání zůstalo nepotrestané
Prohlédnout si 9 fotografií
Aberfan, 21. října 1966.Celá budova školy byla doslova pohřbena pod více než 110 tisíci tun bahnité hmoty – kalového odpadu ze skládky místního uhelného dolu. Zemřelo 144 lidí, 116 z nich byly děti.
V den katastrofy se masa půdy uvolnila, sjela zalesněným svahem a v prudké zatáčce nabrala smrtící rychlost.
před 52 minutami
"Táto, občas brzdi." Výborná oživí slavný odkaz, ve střelbě se cítí líp než její idol

"Táto, občas brzdi." Výborná oživí slavný odkaz, ve střelbě se cítí líp než její idol

David Výborný je výjimečnou hokejovou legendou s rekordním počtem startů i titulů mistra světa. Národní dres teď poprvé oblékne i jeho dcera Denisa.
před 57 minutami
Začalo to nevinně. Spor o bankovku zmutoval do netušených rozměrů. Zapojili i Putina
0:34

Začalo to nevinně. Spor o bankovku zmutoval do netušených rozměrů. Zapojili i Putina

Hlasování o vzhledu nové ruské bankovky vyvolalo silný spor mezi Rusy a Čečenci. Ti se dokonce obrátili na Vladimira Putina.
před 1 hodinou

Jak vznikli Křemílek a Vochomůrka? Svět umělce Smetany je jako znovunalezené dětství

Jak vznikli Křemílek a Vochomůrka? Svět umělce Smetany je jako znovunalezené dětství
Prohlédnout si 35 fotografií
Ten ho naučil základům výtvarného řemesla včetně míchání barev, jež byly za války nedostatkovým zbožím.
Je autorem řady ilustrací, grafik a olejomaleb, v letech 1974 - 1975 vedl ateliér filmové a televizní grafiky VŠUP.
před 1 hodinou
Na ruských pumpách "jede" pančovaný benzin, čínská auta po něm hromadně kolabují

Na ruských pumpách "jede" pančovaný benzin, čínská auta po něm hromadně kolabují

Akutní nedostatek benzinu na čerpacích stanicích řeší prodejci jeho ředěním. Ruské vozy to vydrží, fajnovější auta z Číny ale stávkují.
před 1 hodinou
Zákeřná dohra covidu. Vrací do hry vymýcené choroby, experti tápou

Zákeřná dohra covidu. Vrací do hry vymýcené choroby, experti tápou

Česko každoročně sevře jedna nová epidemie. Vlny zapomenutých nemocí se začaly častěji objevovat po pandemii. "Může to souviset," míní Roman Prymula.
před 1 hodinou
Pedagog Tichý: Lidé o tom nechtějí mluvit. Ale dění za covidu má fatální následky
36:33

Pedagog Tichý: Lidé o tom nechtějí mluvit. Ale dění za covidu má fatální následky

"Ta opatření a způsob, kterým k tomu naše vláda přistoupila, byly opravdu tragické," vzpomíná na období pandemie covidu-19 pedagog František Tichý.
Další zprávy