S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album

Fanoušci si na novém albu mohou poslechnout 12 skladeb, v nichž mimo jiné zpívá o úskalích své slávy a tradičně také o osobních vztazích.
The Life of a Showgirl je podle recenzí odklonem od zpěvaččiny předchozí melancholické a "utrápené" desky The Tortured Poets Department (Oddělení utrápených básníků) vydané loni. Zatímco loňské album se podle časopisu Rolling Stone vyznačovalo šedí a bylo rozvleklé v 31 písních, Bavička překypuje duhovými barvami a s 12 skladbami v necelých 42 minutách je kompaktní. Stanice CNN album charakterizuje jako mix svěžího popu a literárních balad.
"Nedokážu vám ani slovy říct, jak jsem hrdá, že se s vámi mohu podělit o toto album, které mi připadá tak dokonalé. Navždy jsem vděčná svým mentorům a přátelům Maxovi (Martinovi) a Shellbackovi (vlastním jménem Karl Johan Schuster) za to, že mi pomohli namalovat tento autoportrét," napsala Swiftová o půlnoci východoamerického času (06:00 SELČ) na sociálních sítích. Martin a Shellback se v minulosti zčásti zasloužili o její hity, jako jsou písně Shake It Off či Bad Blood.
Zpěvačka album nahrála ve volných chvílích během rekordního světového turné The Eras Tour, které zakončila loni v prosinci. "Toto album je o tom, co se odehrávalo v zákulisí mého vnitřního života během tohoto turné, které bylo bouřlivé, elektrizující a živelné," řekla Swiftová v srpnu. Popová hvězda se tentokrát překvapivě rozhodla do projektu nezapojit svého dlouholetého producenta a přítele Jacka Antonoffa, který spolupracoval na jejích předchozích albech od vydání populárního 1989 v roce 2014.
Úspěch čerstvého počinu snad nejsledovanější popové hvězdy na světě se zdá být předurčen. Podcast nynějšího zpěvaččina snoubence a hráče amerického fotbalu Travise Kelceho New Heights, ve kterém zpěvačka jeho plánované vydání v srpnu oznámila, si vysloužil půl miliardy zhlédnutí napříč internetovými platformami. Překonal tak rekord, který držel americký prezident Donald Trump, tehdy ještě prezidentský kandidát, se svým loňským vystoupením v podcastu komentátora Joea Rogana, poznamenal web The Guardian. Na hudební platformě Spotify mělo album ještě před vydáním pět milionů uložení, čímž zdolalo další rekord.
Pětatřicetiletá Swiftová, miliardářka známá kromě hudby i podnikavostí, své příznivce ve více než 100 zemích ode dneška rovněž láká do kin, kde album představí. Fanoušci se v 89minutovém filmu Taylor Swift: The Official Release Party Of A Showgirl mohou těšit na premiéru videoklipu k úvodní písni alba The Fate of Ophelia (Osud Ofélie), záběry ze zákulisí nahrávání, klipy s texty písní a dosud nezveřejněné osobní postřehy Swiftové. Časově omezený filmový zážitek, který bude v kinech do neděle, podle odhadů serveru Dateline vynese 30 až 50 milionů dolarů (až miliardu Kč).