Hudba

S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americká popová zpěvačka Taylor Swiftová vydala v pátek svou dvanáctou desku s názvem The Life of a Showgirl (Život bavičky). Po letech opět spojila síly se švédskými producenty a hitmakery Maxem Martinem a Shellbackem, kteří se podíleli na jejích úspěšných albech Red, 1989 a Reputation.
Americká zpěvačka Taylor Swiftová na hudebních cenách Grammy v únoru 2024.
Americká zpěvačka Taylor Swiftová na hudebních cenách Grammy v únoru 2024. | Foto: Reuters

Fanoušci si na novém albu mohou poslechnout 12 skladeb, v nichž mimo jiné zpívá o úskalích své slávy a tradičně také o osobních vztazích.

The Life of a Showgirl je podle recenzí odklonem od zpěvaččiny předchozí melancholické a "utrápené" desky The Tortured Poets Department (Oddělení utrápených básníků) vydané loni. Zatímco loňské album se podle časopisu Rolling Stone vyznačovalo šedí a bylo rozvleklé v 31 písních, Bavička překypuje duhovými barvami a s 12 skladbami v necelých 42 minutách je kompaktní. Stanice CNN album charakterizuje jako mix svěžího popu a literárních balad.

Obálka alba The Life of Showgirl.
Obálka alba The Life of Showgirl. | Foto: en.wikipedia.org

"Nedokážu vám ani slovy říct, jak jsem hrdá, že se s vámi mohu podělit o toto album, které mi připadá tak dokonalé. Navždy jsem vděčná svým mentorům a přátelům Maxovi (Martinovi) a Shellbackovi (vlastním jménem Karl Johan Schuster) za to, že mi pomohli namalovat tento autoportrét," napsala Swiftová o půlnoci východoamerického času (06:00 SELČ) na sociálních sítích. Martin a Shellback se v minulosti zčásti zasloužili o její hity, jako jsou písně Shake It Off či Bad Blood.

Zpěvačka album nahrála ve volných chvílích během rekordního světového turné The Eras Tour, které zakončila loni v prosinci. "Toto album je o tom, co se odehrávalo v zákulisí mého vnitřního života během tohoto turné, které bylo bouřlivé, elektrizující a živelné," řekla Swiftová v srpnu. Popová hvězda se tentokrát překvapivě rozhodla do projektu nezapojit svého dlouholetého producenta a přítele Jacka Antonoffa, který spolupracoval na jejích předchozích albech od vydání populárního 1989 v roce 2014.

Související

Post Malone v tričku s nápisem Prague a bez bot. Intimní zážitek kazily efekty

Post Malone, koncert

Úspěch čerstvého počinu snad nejsledovanější popové hvězdy na světě se zdá být předurčen. Podcast nynějšího zpěvaččina snoubence a hráče amerického fotbalu Travise Kelceho New Heights, ve kterém zpěvačka jeho plánované vydání v srpnu oznámila, si vysloužil půl miliardy zhlédnutí napříč internetovými platformami. Překonal tak rekord, který držel americký prezident Donald Trump, tehdy ještě prezidentský kandidát, se svým loňským vystoupením v podcastu komentátora Joea Rogana, poznamenal web The Guardian. Na hudební platformě Spotify mělo album ještě před vydáním pět milionů uložení, čímž zdolalo další rekord.

Pětatřicetiletá Swiftová, miliardářka známá kromě hudby i podnikavostí, své příznivce ve více než 100 zemích ode dneška rovněž láká do kin, kde album představí. Fanoušci se v 89minutovém filmu Taylor Swift: The Official Release Party Of A Showgirl mohou těšit na premiéru videoklipu k úvodní písni alba The Fate of Ophelia (Osud Ofélie), záběry ze zákulisí nahrávání, klipy s texty písní a dosud nezveřejněné osobní postřehy Swiftové. Časově omezený filmový zážitek, který bude v kinech do neděle, podle odhadů serveru Dateline vynese 30 až 50 milionů dolarů (až miliardu Kč).

 
Mohlo by vás zajímat

Nenechte si ujít: Filmový horor Uzel zla nebo divadelní poetika Jižního Města

Nenechte si ujít: Filmový horor Uzel zla nebo divadelní poetika Jižního Města
Přehled

„Všichni jsou dnes rozvášnění,“ říká zpěvák The Offspring. Kapela vystoupí v Praze

„Všichni jsou dnes rozvášnění,“ říká zpěvák The Offspring. Kapela vystoupí v Praze

Vše o Karlu Gottovi - vzpomínky, fotografie, komentáře

Vše o Karlu Gottovi - vzpomínky, fotografie, komentáře
Infografika

Mata Hari v banánové sukýnce. Josephine Bakerová byla špionka a adoptovala 12 dětí

Mata Hari v banánové sukýnce. Josephine Bakerová byla špionka a adoptovala 12 dětí
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Taylor Swift album

Právě se děje

před 4 minutami
Finský soud odmítl žalobu na posádku lodi Eagle S za poškození kabelů v Baltu

Finský soud odmítl žalobu na posádku lodi Eagle S za poškození kabelů v Baltu

Soud ve Finsku odmítl žalobu proti tříčlenné posádce tankeru Eagle S za poškození podmořských elektrických a internetových kabelů v Baltském moři.
před 18 minutami
O. J. Simpson si nasadil rukavice a obrátil USA naruby. Vězení ale nakonec neutekl

O. J. Simpson si nasadil rukavice a obrátil USA naruby. Vězení ale nakonec neutekl

Před 30 lety porota osvobodila O. J. Simpsona z vraždy jeho exmanželky a jejího přítele. Případ legendy amerického fotbalu rozdělil zemi.
před 24 minutami
Český TikTok před volbami: Společnost zablokovala manipulující účty

Český TikTok před volbami: Společnost zablokovala manipulující účty

Od začátku srpna TikTok v Česku zabránil více než 7,3 milionu falešných lajků a vytvoření více než 26 000 spamových účtů.
před 28 minutami
Smrt v přímém přenosu: mladý lezec se zřítil ze stěny, kterou zdolal i Adam Ondra

Smrt v přímém přenosu: mladý lezec se zřítil ze stěny, kterou zdolal i Adam Ondra

Horolezec Balin Miller zahynul 1. října při pádu z legendární stěny El Capitan v Yosemitském národním parku.
před 34 minutami
Babiše lituji, prohlásil Zeman. Když kritizoval Putina, následovala podivná reakce
5:24

Babiše lituji, prohlásil Zeman. Když kritizoval Putina, následovala podivná reakce

Lídryně koalice Stačilo! v Praze Jana Maláčová se dočkala pomoci, po které toužila.
před 42 minutami
Řidičák z výdejního boxu místo fronty na úřadě. Novinka se stala populární

Řidičák z výdejního boxu místo fronty na úřadě. Novinka se stala populární

Téměř polovina žadatelů, kteří požádali o výměnu řidičského průkazu on-line, nemuseli vůbec na úřad. Doklad si poslali nejčastěji do výdejního boxu.
před 1 hodinou
S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album

S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album

Na desce The Life of a Showgirl je 12 skladeb, které stanice CNN charakterizuje jako mix svěžího popu a literárních balad.
Další zprávy