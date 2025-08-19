Kultura

Rapper Lipo podpoří děti vězněných rodičů klipem, jenž vznikne ve Věznici Jiřice

před 13 minutami
Rapper Jonáš Červinka vystupující pod jménem Lipo podpoří děti vězněných rodičů klipem k písni Sáro. Klip vznikne ve středočeské Věznici Jiřice. Skladba Sáro, na které spolupracoval také Kuba Ryba z kapely Rybičky 48, vyšla na Lipově letošním albu Tažní ptáci.
Vězení Jiřice. Ilustrační foto.
Vězení Jiřice. Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

Klip bude mít premiéru na podzim. Lipo je ambasadorem Yellow Ribbon Run, akce zaměřené na integraci lidí s trestní minulostí. Informovala o tom Veronika Friebová, manažerka PR a péče o komunity organizace Yellow Ribbon.

V Česku žije podle odhadů neziskových organizací až 40 tisíc dětí, jejichž rodiče jsou ve vězení. "Je důležité, že se tato témata dostávají do veřejného prostoru i skrze hudbu, která má moc oslovit široké publikum napříč generacemi," podotkla Friebová.

Děti s rodiči ve vězení podpořil loni také ambasador Mezinárodního vězeňského společenství hudebník Ondřej Škoch, který s kapelou Napořád natočil klip k písni Srdce za zdí. Píseň vznikla na základě textů, které děti napsaly na jednom z kempů, které společenství pořádá. Mezinárodní vězeňské společenství je součástí Prison Fellowship International, mezinárodní křesťanské dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, která působí ve více než 120 zemích.

Lipo bude svůj videoklip natáčet přímo za mřížemi Věznice Jiřice ve spolupráci s iniciativou Žlutá stužka, která už deset let pomáhá lidem s trestní minulostí. "Píseň Sáro vypráví příběh člověka, který hledá cestu zpátky do života, učí se nést odpovědnost za své chyby a snaží se dát druhou šanci sobě i lidem kolem sebe. Společně s Kubou Rybou jsme chtěli dát této skladbě ještě větší sílu, nejen hudebně, ale i lidsky, a poslat tak vzkaz společnosti," uvedl Lipo.

Zástupci Yellow Ribbon upozorňují na skutečnost, že výkon trestu nedopadá jen na odsouzeného, ale zasahuje celou jeho rodinu. Děti, partneři a příbuzní často nesou stigmatizující nálepku, která je provází ve škole, v práci i na veřejnosti. Druhá šance lidem s trestní minulostí tak pomáhá i těmto skrytým obětem.

Podle údajů z letošního července bylo v českých věznicích 17.534 odsouzených vězňů. Podle ministerstva spravedlnosti počet vězňů v posledních letech trvale nestoupá.

 
