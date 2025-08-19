Rapper Lipo podpoří děti vězněných rodičů klipem, jenž vznikne ve Věznici Jiřice

Klip bude mít premiéru na podzim. Lipo je ambasadorem Yellow Ribbon Run, akce zaměřené na integraci lidí s trestní minulostí. Informovala o tom Veronika Friebová, manažerka PR a péče o komunity organizace Yellow Ribbon.
V Česku žije podle odhadů neziskových organizací až 40 tisíc dětí, jejichž rodiče jsou ve vězení. "Je důležité, že se tato témata dostávají do veřejného prostoru i skrze hudbu, která má moc oslovit široké publikum napříč generacemi," podotkla Friebová.
Děti s rodiči ve vězení podpořil loni také ambasador Mezinárodního vězeňského společenství hudebník Ondřej Škoch, který s kapelou Napořád natočil klip k písni Srdce za zdí. Píseň vznikla na základě textů, které děti napsaly na jednom z kempů, které společenství pořádá. Mezinárodní vězeňské společenství je součástí Prison Fellowship International, mezinárodní křesťanské dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, která působí ve více než 120 zemích.
„Chtěl jsem zjistit, kdo jsou moji fanoušci,“ vysvětluje Jonáš Červinka aka Lipo, proč se právě jich tázal na jejich nejoblíbenější písně. Dále mluví o písni věnované mámě nebo o tom, že staví kapelu a ke hraní s djem se už nechce vracet.https://t.co/qbbKKzDAGj pic.twitter.com/qAe6qqv2bn— Planeta Hudba (@planetahudba) February 8, 2021
Lipo bude svůj videoklip natáčet přímo za mřížemi Věznice Jiřice ve spolupráci s iniciativou Žlutá stužka, která už deset let pomáhá lidem s trestní minulostí. "Píseň Sáro vypráví příběh člověka, který hledá cestu zpátky do života, učí se nést odpovědnost za své chyby a snaží se dát druhou šanci sobě i lidem kolem sebe. Společně s Kubou Rybou jsme chtěli dát této skladbě ještě větší sílu, nejen hudebně, ale i lidsky, a poslat tak vzkaz společnosti," uvedl Lipo.
Zástupci Yellow Ribbon upozorňují na skutečnost, že výkon trestu nedopadá jen na odsouzeného, ale zasahuje celou jeho rodinu. Děti, partneři a příbuzní často nesou stigmatizující nálepku, která je provází ve škole, v práci i na veřejnosti. Druhá šance lidem s trestní minulostí tak pomáhá i těmto skrytým obětem.
Podle údajů z letošního července bylo v českých věznicích 17.534 odsouzených vězňů. Podle ministerstva spravedlnosti počet vězňů v posledních letech trvale nestoupá.