Obraz v německém muzeu láká fanoušky Taylor Swiftové kvůli jejímu novému hitu

Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swiftové nečekaně zaplavili krajské muzeum v německé spolkové zemi Hesensko, píše agentura AP. Jeden z obrazů, které má Muzeum Wiesbaden ve sbírce, se totiž nápadně podobá videoklipu k úvodní písni zpěvaččina nového alba The Life of a Showgirl (Život bavičky).
V úvodní scéně videoklipu k písni The Fate of Ophelia (Osud Ofélie) se Swiftová vžívá do role Ofélie a napodobuje výjev ze secesního obrazu Friedricha Heysera. Heyserův olej na plátně představuje postavu Ofélie oděnou v bílém a obklopenou bílými lekníny. Přesný rok vzniku obrazu není znám, ale odborníci se domnívají, že pochází z období kolem roku 1900.

Malba zobrazuje mladou dánskou šlechtičnu Ofélii, která v původní hře Williama Shakespeara Hamlet smutkem zešílí a utopí se. Scénka z videoklipu Swiftové vykazuje podobnosti s dílem Heysera, řekl agentuře DPA ředitel Muzea Wiesbaden Andreas Henning. Není ovšem jisté, zda přesně toto umělecké dílo sloužilo jako předloha pro píseň americké popové hvězdy, která je v současné době hitem číslo jedna jak ve Spojených státech, tak v Německu.

Henning řekl, že muzeum se již pokusilo zpěvačku kontaktovat. "Je to samozřejmě skvělá příležitost přilákat do muzea lidi, kteří nás ještě neznají," uvedl Henning. O víkendu do muzea v centrálním Německu dorazily stovky návštěvníků.

O něco známější zobrazení Ofélie od Johna Everetta Millaise, které je vystavené v londýnské galerii Tate, nevykazuje tolik podobností se ztvárněním role Swiftovou jako právě obraz od Friedricha Heysera, napsal server ARTnews.

 
