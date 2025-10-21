Tajemnou obálku s Masarykovým vzkazem lze vidět na vlastní oči

Masaryk svůj vzkaz, původně považovaný za jeho poslední slova, podle archivářů adresoval v Lánech koncem srpna 1934 tehdejšímu ministru zahraničí Edvardu Benešovi. Vážně nemocný prezident abdikoval v prosinci 1935, v čele státu ho nahradil Beneš.
Dokument čekal v archivu na zpřístupnění 20 let, s pokynem uchovat ho dvě desetiletí mu ho 19. září 2005 předal tajemník prezidentova syna Jana Masaryka Antonín Sum. Obálku s prezidentovými slovy otevřeli odborníci koncem září na lánském zámku. Snímky, které to zachycují, mohou návštěvníci vidět i na současné výstavě v archivu.
"Autentické tři listy se vzkazem jsou vyrobeny z habroviny, převažují lýková vlákna a jejich pH se pohybuje okolo 5,4. Není proto nutné odkyselení za účelem prodloužení životnosti materiálu," řekl při zahájení výstavy Benjamin Bartl, který měl konzervátorský průzkum na starost. Prezidentův vzkaz podle Bartla zapisoval Jan Masaryk měkkou grafitovou tužkou. Vzhledem k tomu, že uhlík na papíru dobře nedrží, archiváři podle Bartla zvažují fixaci tužky, aby se nerozmazávala. Výrobce papíru, na který prezidentův syn psal, odborníci zatím neznají.
"Veřejnost má takto šanci navštívit náš výstavní sál na Chodovci a vidět obálku naživo. Je to jiný zážitek než ji vidět z médií," řekl ředitel Národního archivu Milan Vojáček.
Masarykův text se věnuje národnostním otázkám Československa, zmiňuje potřebu vzdělanosti a první československý prezident v něm řeší i svůj pohřeb či vlastnosti Čechů a dalších národů. Jan Masaryk pořídil rukopisný záznam slov svého otce v přítomnosti Beneše, později ho s drobnými úpravami přepsal, uvedli odborníci.