Nejlépe placeným hercem světa je Mark Wahlberg. Za uplynulý rok si vydělal miliardu a půl

Po žebříčku nejlépe placených hereček přišel magazín Forbes s žebříčkem nejlépe placených herců.

Vévodí mu šestačtyřicetiletý Mark Wahlberg, který si loni vydělal 68 milionů dolarů (zhruba 1,5 miliardy korun). Bývalý člen skupiny New Kids On the Block a muž s raperskou přezdívkou Marky Mark se loni objevil ve snímcích Transformers: Poslední rytíř a Táta je doma 2.

Bývalý zápasník wrestlingu Dwayne Johnson (45) loni vydělal o tři miliony dolarů méně a patří mu tak druhá příčka v žebříčku. Johnsonovi se tak vyplatilo účinkování v komedii Pobřežní hlídka a také v dobrodružném filmu Jumanji: Vítejte v džungli!, který vstoupí do kin na podzim.

Na třetím místě je Vin Diesel, jenž natáčel například filmy Rychle a zběsile 8 nebo Strážci Galaxie 2.

Ve filmové branži platí, že muži jsou mnohem lépe finančně ohodnocováni než ženy. Jako jeden z důvodů časopis Forbes uvádí i menší počet hlavních ženských rolí v blockbusterech a "superhrdinských" filmech.

Nejlépe placená herečka Emma Stoneová si za červen 2016 až červen 2017 přišla "pouze" na 26 milionů dolarů a jen první tři herečky v dámském žebříčku se přehouply přes dvacetimilionovou hranici, již překonalo hned 16 mužských kolegů.

