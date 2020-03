Zemřel ruský spisovatel a buřič Limonov. Z disentu zamířil do opozice

Ve věku 77 let zemřel ruský spisovatel, básník, buřič, někdejší příslušník sovětského undergroundu a později politik ze zakázané Národně bolševické strany Ruska Eduard Limonov.

Informaci o jeho úmrtí potvrdila on-line deníku Meduza nezisková organizace Druhé Rusko, se kterou autor úzce spolupracoval. Podle serveru Mash Limonov podlehl komplikacím po operaci. "17. března podstoupil hned dvě operace, objevily se problémy v hrdle, pak přišly horečky a poté umřel," napsal Mash.

Eduard Limonov se narodil roku 1943 v Dzeržinsku do rodiny důstojníka státní bezpečnosti KGB, dětství prožil v ukrajinském Charkově. Roku 1967 odjel do Moskvy, kde psal poezii, odsud po sedmi letech se svou druhou manželkou utekl přes Evropu do USA. Téměř dvě desítky let žil v emigraci, přestože z New Yorku se zase vrátil do Francie a tam roku 1987 získal francouzské občanství.

Po rozpadu Sovětského svazu se vrátil do Ruska a nastoupil kontroverzní politickou dráhu, přes dva roky strávil ve vězení. Teprve začátkem 90. let minulého století se také o jeho dílo začali zajímat literární vědci, přestože tou dobou už se Limonov naopak víc zabýval politikou.

V uplynulých deseti letech se Limonov stal autorem či spoluautorem nejznámějších projektů takzvané nesystémové opozice, patřil k vůdcům protiputinovské formace, přestože po anexi Krymu v roce 2014 ruskému prezidentovi vyjádřil částečnou podporu a sdílel některé jeho myšlenky o velkém Rusku. Národně bolševickou stranu nakonec ruské úřady zakázaly, přesto se Limonov ještě donedávna účastnil protivládních demonstrací.

Jedním z ideologů jeho Národně bolševické strany byl Alexandr Dugin, který však později přešel a stal se poradcem Vladimira Putina.

"Z ruského undergroundu emigroval do bohémské sféry New Yorku, v Paříži se etabloval jako spisovatel, bojoval po boku Srbů v bosenské válce a po návratu do Ruska se stal vůdcem protiputinovského hnutí," napsala o něm v Hospodářských novinách rusistka Radka Rubilina, podle níž byl Limonov uznávaný spisovatel, výstřední politik i mimořádně bystrý člověk s disciplínou udržovanou neotřesitelně i ve vězení.

"Jako by ignoroval přirozený vývoj a stárnutí. Ve svých knihách i na veřejných vystoupeních se prezentuje jako ikona fyzické zdatnosti, spartánského ideálu, kterému to ještě ke všemu dost rychle myslí. V jeho sebeprezentaci se od dob, kdy se jako dvacetiletý na veřejnosti promenoval v elegantním oblečení, s pěstěným tělem a modelkou po boku, ani po šedesátce nezměnilo zhola nic," napsala Rubilina, podle níž Limonov coby politik přitahoval zejména mladé Rusy mezi šestnácti a dvaceti lety, typově bohémy, umělce, punkery, anarchisty nebo skinheady.

V češtině z Limonovova díla vyšel nejprve roku 1994 a znovu v uplynulé dekádě jeho nejznámější milostný román nazvaný To jsem já, Edáček, který do češtiny převedl Libor Dvořák. Kniha, které se v Rusku prodalo přes milion výtisků, představuje autobiografický obraz autorova pobytu v USA, kam přišel roku 1974 a které nenaplnily očekávání mladého sovětského bohéma. "Právě americká zkušenost nasadila ostruhy jeho živelnému levičáctví," uvedlo nakladatelství Paseka, když knihu roku 2013 znovu vydávalo.

Letos se na pulty českých knihkupectví v překladu Ondřeje Mrázka dostala ještě Limonovova kniha Posvátná monstra, složená z více než pěti desítek medailonů osobností světové literatury, politiky či kontrakultury. "Všechny ovšem nesou všechny rysy Limonovovy jinak převážně autobiografické tvorby, takže svérázným způsobem doplňují jeho 'spisovatelskou, válečnou, politickou, erotickou a vězeňskou biografii'," uvedl nakladatel Karel Jarůšek, který knihu vydal.

Životu Eduarda Limonova se věnovala také kniha Limonov francouzského spisovatele Emmanuela Carrèra, jež vypráví o autorově dětství v Charkově, kontaktech s moskevskou bohémou, zkušenosti v USA i návratu do Ruska. Kniha ve Francii získala prestižní Renaudotovu cenu.