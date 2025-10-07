Literatura

Vyjde románová trilogie o životě pěvkyně Emy Destinnové. Každý díl doprovodí koncert

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Lucie Klein Svobodová napsala trilogii o životě pěvkyně Emy Destinnové. První díl s názvem Emmy Destinn 1 pokřtí 17. února na koncertu v Rudolfinu. Vydání obsáhlého románu je součástí tříletého projektu Zrození hvězdy: Koncertní pocta Emě Destinnové. Koncerty budou provázet vydání i zbývajících dvou dílů. Novináře o tom za organizátory projektu v úterý informoval Jiří Vejvoda.
Ema Destinnová, vlastním jménem Emilie Pavlína Kittlová (1878 - 1930). Portrét z doby okolo roku 1909.
Ema Destinnová, vlastním jménem Emilie Pavlína Kittlová (1878 - 1930). Portrét z doby okolo roku 1909. | Foto: Profimedia.cz

"Celá trilogie má dohromady 1800 stran. To je hodně, ale podílela se na ni redaktorka Vlasta Reittererová, se kterou se ničeho nebojím," uvedla Klein Svobodová.

Koncert v Rudolfinu příští rok představí významné árie berlínského období Destinnové. Hudebního nastudování se ujme dirigent Paolo Gatto. "Na koncertu v Rudolfinu zazpívají árie známé v podání Destinnové mladé sopranistky Eliška Weissová, Vanda Šípová a Zuzana Marková a kontratenorista Vojtěch Pelka za doprovodu Prague Philharmonia. Během komponovaného večera zazní také čtené úryvky z prvního dílu trilogie, v němž autorka mapuje dětství, ranou dospělost a vzestup Destinnové," sdělil Vejvoda.

Soprán české pěvkyně Destinnové byl pověstný, s neobyčejnou škálou výrazu zvládla repertoár více než 100 rolí. Ovace sklízela v Berlíně, Paříži, Londýně, a hlavně v New Yorku. Poválečný ústup ze slávy, ukončení kariéry ani život v ústraní na zámečku ve Stráži nad Nežárkou na jejím postavení nic nezměnil. Destinnová zemřela v pouhých 51 letech 28. ledna 1930 v Českých Budějovicích.

Pěvkyně, kterou v Národním divadle odmítli, se prosadila v zahraničí. Vrcholem její kariéry bylo období 1908 až 1916, kdy působila v newyorské Metropolitní opeře (MET). Spolu s Enrikem Carusem vytvořila hvězdnou dvojici a pod taktovkou Artura Toscaniniho pak jedinečné inscenace. Celkem zde nastudovala 21 rolí. Zásluhou Destinnové se v MET uváděla i Prodaná nevěsta s pěvkyní v roli Mařenky a pod vedením Gustava Mahlera.

Ze světa se Destinnová vracela do Prahy a do oblíbené Stráže. Právě tady byla umělkyně a velká vlastenka nucena strávit zbytek války poté, co ji úřady v roce 1916 obvinily z protistátní činnosti a odebraly jí pas. Kariéru Destinnová završila v roce 1928 koncertem v londýnské Queen's Hall, který byl věnován desátému výročí vzniku Československa.

Portrét Emy Destinnové od Oldřicha Kulhánka je na bankovce 2000 Kč, jmenují se po ní ulice, ale i planetka mezi Zemí a Marsem. Režisér Jiří Krejčík v roce 1979 natočil životopisný film Božská Ema. Snímek s Božidarou Turzonovovou v hlavní roli ukazuje především období návratu slavné operní hvězdy z Ameriky do rodné země a její vlastenectví, které stálo proti tehdejšímu Rakousko-Uhersku.

 
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Rudolfinum hudba pěvkyně trilogie román

