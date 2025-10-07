Vyjde románová trilogie o životě pěvkyně Emy Destinnové. Každý díl doprovodí koncert

"Celá trilogie má dohromady 1800 stran. To je hodně, ale podílela se na ni redaktorka Vlasta Reittererová, se kterou se ničeho nebojím," uvedla Klein Svobodová.
Koncert v Rudolfinu příští rok představí významné árie berlínského období Destinnové. Hudebního nastudování se ujme dirigent Paolo Gatto. "Na koncertu v Rudolfinu zazpívají árie známé v podání Destinnové mladé sopranistky Eliška Weissová, Vanda Šípová a Zuzana Marková a kontratenorista Vojtěch Pelka za doprovodu Prague Philharmonia. Během komponovaného večera zazní také čtené úryvky z prvního dílu trilogie, v němž autorka mapuje dětství, ranou dospělost a vzestup Destinnové," sdělil Vejvoda.
Soprán české pěvkyně Destinnové byl pověstný, s neobyčejnou škálou výrazu zvládla repertoár více než 100 rolí. Ovace sklízela v Berlíně, Paříži, Londýně, a hlavně v New Yorku. Poválečný ústup ze slávy, ukončení kariéry ani život v ústraní na zámečku ve Stráži nad Nežárkou na jejím postavení nic nezměnil. Destinnová zemřela v pouhých 51 letech 28. ledna 1930 v Českých Budějovicích.
Pěvkyně, kterou v Národním divadle odmítli, se prosadila v zahraničí. Vrcholem její kariéry bylo období 1908 až 1916, kdy působila v newyorské Metropolitní opeře (MET). Spolu s Enrikem Carusem vytvořila hvězdnou dvojici a pod taktovkou Artura Toscaniniho pak jedinečné inscenace. Celkem zde nastudovala 21 rolí. Zásluhou Destinnové se v MET uváděla i Prodaná nevěsta s pěvkyní v roli Mařenky a pod vedením Gustava Mahlera.
Ze světa se Destinnová vracela do Prahy a do oblíbené Stráže. Právě tady byla umělkyně a velká vlastenka nucena strávit zbytek války poté, co ji úřady v roce 1916 obvinily z protistátní činnosti a odebraly jí pas. Kariéru Destinnová završila v roce 1928 koncertem v londýnské Queen's Hall, který byl věnován desátému výročí vzniku Československa.
Portrét Emy Destinnové od Oldřicha Kulhánka je na bankovce 2000 Kč, jmenují se po ní ulice, ale i planetka mezi Zemí a Marsem. Režisér Jiří Krejčík v roce 1979 natočil životopisný film Božská Ema. Snímek s Božidarou Turzonovovou v hlavní roli ukazuje především období návratu slavné operní hvězdy z Ameriky do rodné země a její vlastenectví, které stálo proti tehdejšímu Rakousko-Uhersku.