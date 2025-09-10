Hudba

Pán prstenů v Praze. Filmová filharmonie uvede monumentální symfonii

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Symfonie Pán prstenů zazní v říjnu v pražském Rudolfinu. Jako zahájení své koncertní sezóny si Filmová filharmonie zvolila nezapomenutelné dílo Howarda Shorea, které sám autor vytvořil na základě filmového soundtracku. Velký symfonický orchestr, dirigent Jan Sedláček, pěvecké sbory a sólisté naplní Dvořákovu síň Rudolfina v Praze 18. a 19. října.
Česká filharmonie - koncert filmové hudby zdarma na Hradčanském náměstí v Praze.
Česká filharmonie - koncert filmové hudby zdarma na Hradčanském náměstí v Praze. | Foto: Jakub Plíhal

Podle všeho půjde o jedinečný hudební zážitek pro milovníky Tolkienova díla i velkolepé filmové hudby.

Symfonii Pána prstenů od Howarda Shorea zahraje orchestr pod taktovkou Jana Sedláčka. Doplní ho Kühnův smíšený sbor, chlapecký sbor Pueri Gaudentes a sólisté. Na pódiu se tak sejde více než dvě stě účinkujících, aby společně přenesli do Prahy nezaměnitelnou atmosféru Středozemě.

Symfonie vznikla po obrovském úspěchu filmové trilogie, za kterou Shore získal tři Oscary a kterou znají miliony fanoušků po celém světě. Legendární soundtrack trilogie přepracoval skladatel do šesti vět, které fungují jako samostatné hudební básně a nejsou již pevně svázané s obrazem. Vzniklo tak velkolepé dvouhodinové dílo, které dokáže oslovit i posluchače, kteří filmy neviděli. Atmosféru kouzelného večera podtrhnou cosplayeři ve foyer, kteří vás přenesou přímo do Tolkienova světa.

"Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit licenci k provedení takového díla, jako je Symfonie Pán prstenů. V České republice naposledy oficiálně zazněla v roce 2009 v rámci Pražského jara," uvádí Matěj Lehár, ředitel a dramaturg Filmové filharmonie a dodává: "Symfonie Pána prstenů se stane jedním z vrcholů celé sezóny 2025/2026."

Filmová filharmonie se už více než deset let věnuje koncertnímu provádění filmové hudby a patří k nejvýraznějším tělesům svého druhu u nás. Každý koncert v Rudolfinu přináší nejen precizní hudební provedení, ale i neopakovatelnou atmosféru, kterou dokáže vytvořit jen živý orchestr a sbor.

 
