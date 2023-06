Z vodníka je pasák. Rusalku v hollywoodském stylu uvedl režisér klipů Rammstein

Hrdinkou nové inscenace Rusalky od Antonína Dvořáka, kterou koncem minulého týdne uvedla Nizozemská národní opera, netradičně není víla, nýbrž prostitutka. A zamiluje se do herce ze stříbrného plátna, kterého jí Ježibaba pomůže okouzlit díky plastické operaci.

V inscenaci, jež se vyznačuje moderním hollywoodským stylem a ve které prince zpívá přední český tenorista Pavel Černoch, dále místo vodníka figuruje pasák, popisuje recenze ve španělském deníku El País.

Nové zpracování Rusalky režírovali Němec Philipp Stölzl a Rakušan Philipp Krenn. Ten první už natočil několik filmů a videoklipů, například skupin Rammstein a Faith No More nebo zpěvačky Madonny. "Stölzlovy filmové kořeny se odrážejí i na zpracování Rusalky. Do pohádkového prince má moje role daleko. Princ je v pojetí Philippa Stölzla hollywoodskou filmovou hvězdou a ani Rusalka není křehkou vodní vílou," upozornil už před premiérou Pavel Černoch.

Hudebně operu nastudovala sedmatřicetiletá vycházející hvězda Joana Mallwitz, kterou časopis Opernwelt v roce 2019 vyhlásil dirigentkou roku a jež před třemi roky debutovala na Salcburském festivalu.

Příběh je posunutý do New Yorku 50. let minulého století. Rusalka, dívka z chudinské čtvrti, se zamiluje do prince z filmového plakátu, který podle recenze holandského serveru Theaterkrant připomíná hollywoodského herce Clarka Gablea. Cizí kněžna je v tomto pojetí rovněž hvězdou stříbrného plátna, nápadně podobná herečce Marilyn Monroe.

Rusalka, již zpívá jihoafrická sopranistka Johanni van Oostrum, na prknech nizozemské opery sní o hollywoodské kariéře. Proto jde za Ježibabou, kterou ztvárnila americká černošská mezzosopranistka Raehann Bryce-Davis. Ta v tomto příběhu vlastní kosmetický salon a nelegální kliniku plastické chirurgie, kde hrdinka podstoupí zákrok.

"Pavel Černoch zpívá prince s jemností, něhou a v závěru smrtelně nemocnou touhou: čistý, sebejistý, elegantní," píše v recenzi německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Princ českého tenoristy byl zajímavější divadelně než vokálně, ale svá omezení ve vysokém rejstříku vynahradil brilantní závěrečnou scénou," nabízí další pohled španělský El País.

Podle Frankfurter Allgemeine Zeitung udělali v Amsterdamu z Dvořákovy opery hollywoodskou show a publikum "dávkovalo potlesk pozoruhodně dobře podle pohlaví a barvy pleti". Ženy sklidily větší ovace než muži a černošská pěvkyně podle potlesku získala více uznání než ta bílá, tvrdí německý kritik.

Inscenace je na programu Nizozemské národní opery do 25. června. Hraje Královský orchestr Concertgebouw, kromě Johanni van Oostrum, Pavla Černocha a Raehann Bryce-Davis v ní dále zpívají Annette Dasch, Maxim Kuzmin-Karavaev nebo Karin Strobos.

Dvořákova Rusalka měla světovou premiéru v pražském Národním divadle roku 1901. Romantické dílo, které mísí pohádkové postavy s reálným světem, toto úterý poprvé uvede také slavný operní dům La Scala v italském Miláně.

Pavel Černoch vystoupí 30. června s lotyšskou sopranistkou Kristīne Opolais na festivalu Smetanova Litomyšl. Bude to jedna z mála příležitostí, jak jej letos slyšet na domácí scéně. Pak devětačtyřicetiletého interpreta čekají další hostování v předních zahraničních operních domech.

Na podzim ztvární Alberta Gregora v Janáčkově Věci Makropulos v pařížské Opéra Bastille a také v premiéře další Janáčkovy opery Její pastorkyňa v Lyric Opera of Chicago.

V úvodu příštího roku se český tenorista opět setká s Kristīne Opolais, až s Bostonským symfonickým orchestrem pod taktovkou dirigenta Andrise Nelsonse uvedou koncertní provedení Šostakovičovy opery Lady Macbeth Mcenského újezdu. Vedle Bostonu s ní Pavel Černoch zamíří i do newyorské Carnegie Hall. Nahrávku opery následně vydá prestižní label Deutsche Grammophon.

Video: Trailer z Rusalky v Nizozemské národní opeře